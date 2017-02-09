Киевcкий суд разрешил арестовать главу донецких сепаратистов Захарченко

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rus.DELFI.lv
четверг, 9 февраля 2017 г. 18:10
Апелляционный суд Киева разрешил задержать и арестовать главу сепаратистов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу суда.
Aleksandras Zacharčenka
© RIA/Scanpix

В разрешении суда указано, что постановление поддерживает государственное обвинение генпрокуратуры Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей Захарченко в рамках проведения досудебного расследования по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации).

Жалоба в апелляционный суд была подана прокурором в связи с тем, что в декабре 2016 года решением судьи Шевченковского районного суда Киева в задержании Захарченко было отказано.

8 февраля 2017 года кассационная инстанция удовлетворила ходатайство представителя надзорного ведомства.

Апелляционный суд также отменил решение Шевченковского райсуда от 14 декабря 2016 года, которым сотруднику генеральной прокуратуры было отказано в удовлетворении ходатайства об аресте Захарченко.

В настоящее время Захарченко имеет статус подозреваемого по этому делу.

В августе 2016-го Подольский районный суд Киева вызвал на допрос главу самопровозглашенной ЛНР Игоря Плотницкого. Украинские власти предъявили главе ЛНР обвинения в незаконном лишении свободы или похищении людей, террористической деятельности и незаконном перемещении лиц через границу. Плотницкий отказался принимать участие в процессе.

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