Киевcкий суд разрешил арестовать главу донецких сепаратистов Захарченко

В разрешении суда указано, что постановление поддерживает государственное обвинение генпрокуратуры Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей Захарченко в рамках проведения досудебного расследования по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации).

Жалоба в апелляционный суд была подана прокурором в связи с тем, что в декабре 2016 года решением судьи Шевченковского районного суда Киева в задержании Захарченко было отказано.

8 февраля 2017 года кассационная инстанция удовлетворила ходатайство представителя надзорного ведомства.

Апелляционный суд также отменил решение Шевченковского райсуда от 14 декабря 2016 года, которым сотруднику генеральной прокуратуры было отказано в удовлетворении ходатайства об аресте Захарченко.

В настоящее время Захарченко имеет статус подозреваемого по этому делу.

В августе 2016-го Подольский районный суд Киева вызвал на допрос главу самопровозглашенной ЛНР Игоря Плотницкого. Украинские власти предъявили главе ЛНР обвинения в незаконном лишении свободы или похищении людей, террористической деятельности и незаконном перемещении лиц через границу. Плотницкий отказался принимать участие в процессе.