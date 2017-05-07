Киев запретил посещать "Евровидение" российским журналистам, побывавшим в Крыму

Украинские власти запретили въезд в страну аккредитованным на "Евровидение" российским журналистам, которые ранее бывали на территории Крыма, сообщил на своей странице в Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко. В субботу Киев уже отказал во въезде фотокорреспонденту МИА "Россия сегодня" Рамилю Ситдикову.

"Никто из тех российских журналистов, кто аккредитован в Киеве на "Евровидение" и кто ранее нарушал государственную границу Украины, незаконно посещая украинский Крым, не будет допущен на территорию нашей страны. Первый пошел! Обратно на север, по проторенной Лолитой Милявской дорожке", - заявил Геращенко.

Представитель МВД также добавил, что доказательства своего пребывания на территории Крыма Ситдиков предоставил пограничникам самостоятельно, фактически "задокументировав самого себя".

О том, что российского фотокорреспондента, аккредитованного на "Евровидение", не пустили на Украину, накануне сообщил глава объединенной дирекции фотоинформации Александр Штоль. "Нашего фотографа "завернули" из Киева. На границе взяли документы, удалились куда-то и через примерно один час принесли постановление об отказе во въезде. Аккредитация была получена по всей форме", - рассказал он.

Штоль добавил, что распечатка с сайта музыкального конкурса с подтвержденной аккредитацией сотрудников аэропорта не удовлетворила. Штоль добавил, что Ситдикову выдали на руки постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда". После этого он отправился проходить регистрацию на самолет в Минск.

Официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017 состоится в Киеве 7 мая. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, а финал - 13 мая. Россию должна была представлять Юлия Самойлова, однако СБУ запретила ей въезд в страну из-за концертов в Крыму.

Напомним, в конце апреля украинские пограничники не пустили в страну российскую певицу Лолиту Милявскую. "Меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд на Украину", - рассказала она. Милявская сообщила, что въезд на историческую родину ей закрыт из-за посещения Крыма в 2015 году. Она побывала в городе Керчь.

Ранее Служба безопасности Украины запретила въезд в страну более чем сотне российских артистов. Киев считает Крым незаконно оккупированным и настаивает, что въезжать туда можно только с украинской территории.