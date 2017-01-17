Киев возмущен словами Ле Пен о принадлежности Крыма России

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Deutsche Welle
вторник, 17 января 2017 г. 17:50
Признание Крыма российской территорией ничтожно как с исторической, так и с правовой точек зрения, заявили в МИД Украины.
© DELFI (K.Ameliuškino nuotr.)

Власти Украины выразили возмущение в связи с обещанием кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен признать Крым российской территорией, если она победит на выборах главы государства.

"Утверждения такого рода ничтожны как с исторической, так и с правовой точек зрения", - подчеркивается в заявлении, обнародованном на официальном сайте министерства иностранных дел Украины во вторник, 17 января.

"Франция и вся международная общественность выразили поддержку территориальной целостности Украины и осудили незаконную оккупацию" Крыма и города Севастополя Россией, а также "серьезные нарушения прав человека на оккупированных территориях", говорится в документе. "Поддержка оккупации Крыма и признание его аннексии - это не только пренебрежение Уставом ООН и основополагающими принципами международного права, но и стимулирование государства-оккупанта к дальнейшим преступным действиям в отношении местного населения", - отмечается в заявлении украинского МИДа.

Глава ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен выразила сожаление по поводу того, что референдум в Крыму "не был воспринят в международном сообществе и ООН".

"Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским", - заявила она в интервью российскому изданию "Известия", опубликованном 17 января.

Deutsche Welle
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