Киев согласился передать 309 пленных ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в обмен на 87 украинских военных, удерживаемых в Донбассе, сообщил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире «Пятого канала».
© AFP/Scanpix

Этот план разработан в преддверии очередной встречи контактной группы по Донбассу.

«Мы готовы рассматривать освобождение по формуле „87 на 309“. Мы говорим о тех людях, которые идентифицированы, которые не совершали особо тяжких преступлений и имеют отношение непосредственно к антитеррористической операции», — сказал Тандит.

Он отметил, что речь не идет о выдаче тех людей, которые «осуществляли особо тяжкие преступления или преступления, которые не имеют отношение к АТО».

Тандит добавил, что число подлежащих обмену пленных и точные сроки их обмена могут измениться.

Накануне о подготовке к обмену пленными рассказал спецпредставитель Украины по гуманитарным вопросам в контактной группе Виктор Медведчук.

Ранее представитель Украины в контактной группе Ирина Геращенко сообщила, что в Донецке и Луганске удерживают 144 украинцев и что Киеву удалось определить местонахождение 87 из них.

Телеканал "Дождь"
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