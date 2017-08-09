Киев расторг соглашение с Москвой по военному экспорту в третьи страны

 (3)
Deutsche Welle
среда, 9 августа 2017 г. 15:03
Правительство Украины прекратило действие межправительственного соглашения с РФ о взаимодействии при экспорте военной продукции в третьи страны, заключенное в 2003 году и вступившее в силу в 2004-м.
© AFP/Scanpix

Соответствующий проект постановления утвержден без обсуждения в среду, 9 августа, на заседании правительства в Киеве.

"Решение принято", - заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман в эфире украинского телевидения. В пояснительной записке к документу, находящемуся в распоряжении агентства "Интерфакс", говорится, что действие договора было прервано с тем, чтобы привести двустороннюю правовую базу в соответствие с современными реалиями отношений Украины и России.

В июле 2003 года Киев и Москва договорились о сотрудничестве в сферах экспорта военной продукции в третьи страны. Соглашение также предполагало проведение маркетинговых и патентно-лицензионных исследований мировых рынков военной продукции, обмен информацией по этим вопросам, консультации по согласованию экспортных цен на продажу военной продукции в третьи страны и проведение при необходимости консультаций по заключению внешнеэкономических договоров по поставке военной продукции в третьи страны.

В августе 2014 года Украина остановила экспорт в РФ товаров военного и двойного назначения. В мае 2015 года правительство в Киеве расторгло соглашение с Москвой в сфере военно-технического сотрудничества от 1993 года, а в августе того же года - соглашение о производственном и научно-техническом взаимодействии предприятий оборонной отрасли от 1993 года.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Решение о новом дизайне польского паспорта будет принято в сентябре

Решение о новом дизайне польского паспорта будет принято в сентябре
Окончательное решение о том, какие изображения будут размещены в новом польском паспорте, будет принято в сентябре. Об этом сообщили в МВД Польши.

Смоленская подкомиссия: повреждения крыла самолета имеют признаки взрыва (12)

Смоленская подкомиссия: повреждения крыла самолета имеют признаки взрыва
В Польше подкомиссия по вопросам расследования авиакатастрофы 10 апреля 2010 года президентского самолета Ту-154М под Смоленском установила, что повреждения левого крыла самолета имеют признаки взрыва, а распад крыла началось еще перед столкновением с березой.

Арестован подозреваемый в нападении на военных под Парижем (1)

Арестован подозреваемый в нападении на военных под Парижем
Французские полицейские ранили и арестовали подозреваемого в нападении на группу военнослужащих в пригороде Парижа Леваллуа-Перре.

Facebook создает второй центр по борьбе с интернет-ботами в Германии (1)

Facebook создает второй центр по борьбе с интернет-ботами в Германии
Руководство крупнейшей в мире социальной сети Facebook планирует значительным образом увеличить число сотрудников в Германии, занимающихся удалением противоречащих закону и оскорбительных постов и комментариев, а также фейковой информации.

Киев расторг соглашение с Москвой по военному экспорту в третьи страны (3)

Киев расторг соглашение с Москвой по военному экспорту в третьи страны
Правительство Украины прекратило действие межправительственного соглашения с РФ о взаимодействии при экспорте военной продукции в третьи страны, заключенное в 2003 году и вступившее в силу в 2004-м.
Facebook друзья