Киев расторг соглашение с Москвой по военному экспорту в третьи страны

Соответствующий проект постановления утвержден без обсуждения в среду, 9 августа, на заседании правительства в Киеве.

"Решение принято", - заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман в эфире украинского телевидения. В пояснительной записке к документу, находящемуся в распоряжении агентства "Интерфакс", говорится, что действие договора было прервано с тем, чтобы привести двустороннюю правовую базу в соответствие с современными реалиями отношений Украины и России.

В июле 2003 года Киев и Москва договорились о сотрудничестве в сферах экспорта военной продукции в третьи страны. Соглашение также предполагало проведение маркетинговых и патентно-лицензионных исследований мировых рынков военной продукции, обмен информацией по этим вопросам, консультации по согласованию экспортных цен на продажу военной продукции в третьи страны и проведение при необходимости консультаций по заключению внешнеэкономических договоров по поставке военной продукции в третьи страны.

В августе 2014 года Украина остановила экспорт в РФ товаров военного и двойного назначения. В мае 2015 года правительство в Киеве расторгло соглашение с Москвой в сфере военно-технического сотрудничества от 1993 года, а в августе того же года - соглашение о производственном и научно-техническом взаимодействии предприятий оборонной отрасли от 1993 года.