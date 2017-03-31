Киев предупредили о возможности бойкота рядом стран "Евровидения"

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Tut.by
пятница, 31 марта 2017 г. 16:30
Глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре написала письмо премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.
Julija Samoilova
© AP / Scanpix

В документе сообщается, что несколько европейских стран могут отказаться от участия в «Евровидении» из-за позиции Украины относительно Юлии Самойловой, участницы от России.

По мнению Делтенре, если этот запрет будет подтвержден, он, «безусловно, окажет очень серьезное негативное влияние на международную репутацию Украины как современной демократической европейской нации».

В письме утверждается, что ситуация уже вызвала недовольство со стороны членов Европейского вещательного союза.

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«Мы получили от них ряд сообщений, в которых критикуется это решение и рассматривается возможность отказаться от участия [в «Евровидении»], — отметила Делтенре.

Фотография письма появилась на ресурсе oikotimes.com, который специализируется на освещении «Евровидения». Как отмечает издание, руководство Украины планирует дать ответ Европейскому вещательному союзу в ближайшее время.

Организаторы "Евровидения" подтвердили наличие письма, сообщила украинская версия DW.

Напомним, что власти Украины запретили въезд в страну Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе. Причиной стало выступление певицы на фестивале в Крыму в 2015 году. На полуостров Самойлова въехала со стороны России, чем нарушила украинское законодательство.

В связи со сложившейся ситуацией Европейский вещательный союз предложил устроить дистанционное участие Самойловой в конкурсе — транслировать ее выступление во время конкурса по спутнику. Однако «Первый канал», которому было сделано такое предложение, отверг его. Киев, комментируя это предложение, заявил, что вариант с видеотрансляцией выступления Самойловой также станет нарушением украинских законов.

На прошлой неделе вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко говорил, что страна готова принять всех участников конкурса, в том числе и от России, но только того, кто не замечен в нарушении украинского законодательства.

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