Киев не боится угроз сепаратистов национализировать предприятия

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Deutsche Welle
вторник, 28 февраля 2017 г. 09:54
Продукция, которую производят предприятия, находящиеся под контролем сепаратистов, не нужна в России, заявил украинский чиновник. Поэтому не стоит воспринимать их угрозы всерьез.
Aleksandras Zacharčenka
© Reuters/Scanpix

Угроза глав так называемых ДНР и ЛНР с 1 марта перевести украинские предприятия под внешнее управление с целью их дальнейшей национализации является лишь попыткой сепаратистов напугать власти в Киеве. Такое мнение, в воскресенье, 27 февраля, высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью украинскому порталу InfoResist.

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"Пусть болтают все, что угодно. Я в это не верю", - сказал Тука.

По его словам, в Донбассе речь идет о предприятиях, которые являются частью вертикально-интегрированных компаний, и работают в цепочке производственного цикла. Если эту цепочку разорвать, то совсем не просто найти сбыт продукции, которую они производили. По мнению украинского чиновника, продукция этих предприятий далеко не востребована в России. В качестве примера Тука назвал уголь, которого в России избыток, поэтому у шахт, которые контролируют сепаратисты, в РФ нет шансов, считает он.

Ранее в понедельник главы пророссийских сепаратистов Александр Захарченко и Игорь Плотницкий в совместном заявлении пригрозили с 1 марта ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, а также прекратить поставки угля на Украину. Они также объявили о намерении переориентировать эти предприятия на рынок России. В качестве причины своих действий они назвали блокаду сепаратистских регионов со стороны Украины.

Deutsche Welle
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