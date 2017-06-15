Киев ищет альтернативу военному урегулированию конфликта в Донбассе

В украинском обществе возобновилась дискуссия о прекращении военных действий на востоке страны и поиске альтернативных вариантов урегулирования конфликта в Донбассе. "Антитеррористическая операция (АТО) не может и не будет длиться два-три месяца. Она должна и будет продолжаться часы", - сказал Петр Порошенко 26 мая 2014, тогда еще в качестве кандидата в президенты Украины. С тех пор прошло более трех лет. Военные действия на востоке Украины до сих пор продолжаются. Между тем до следующих президентских выборов осталось менее двух лет и в окружении Порошенко снова заговорили о переформатировании АТО - так на Украине официально называют военные действия на востоке страны.

Изменить формат военных действий в Донбассе

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что "нужно завершить антитеррористическую операцию на востоке страны и перейти к новому формату защиты от "гибридной войны", которую ведет против Украины РФ". "Антитеррористическая операция выполнила много важных задач. Именно в рамках АТО мы остановили агрессора, смогли провести президентские, парламентские и местные выборы, а также освободили значительную часть оккупированной территории Украины", - сказал Александр Турчинов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, сейчас нужно "признать оккупированными некоторые регионы Донецкой и Луганской областей, которые неподконтрольны правительству и четко, на законодательном уровне, определить принципы государственной политики освобождения этих территорий".

Секретарь СНБО считает необходимым обсудить с экспертами, а затем представить президенту и внести на рассмотрение Верховной рады комплексный законопроект "О восстановлении государственного суверенитета Украины во временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей". По словам Турчинова, ныне действующее украинское законодательство предусматривает лишь два случая, когда разрешается боевое применение вооруженных сил Украины - открытое объявление войны и антитеррористическая операция.

Он указывает на то, что нынешнее законодательство формировалось на основе представлений 20-го века о классической войне, где не учтена необходимость противостоять "гибридной" агрессии. В свою очередь Петр Порошенко отметил важность законодательного урегулирования правового статуса неподконтрольных территорий. "Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии, то оставим Украину беззащитной", - подчеркнул Петр Порошенко.

Как выйти из "глухого минского угла"?

В украинском обществе дискуссии о том, что формат военной операции на востоке Украины должен быть изменен, ведутся давно. Еще в 2015 году заместитель председателя Верховной рады от фракции "Самопомощь" Оксана Сыроед зарегистрировала законопроект "О временно оккупированных территориях Украины". В этом году зарегистрировано еще два подобных законопроекта, но ни депутаты, ни Администрация президента в течение всего этого времени не проявляли к этой теме особого интереса. Что же изменилось сейчас?

По мнению эксперта по безопасности, президента Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаила Гончара, делая громкие заявления, украинская власть в очередной раз хочет привлечь внимание международных партнеров к проблемам в украинском Донбассе и агрессии России. "Это месседж о том, что надо менять подходы, ведь ситуация зашла в "глухой минский угол" и таким способом невозможно разрешить конфликт", - считает Гончар.

Вместе с тем эксперт не исключает, что так власть тестирует реакции общества на конфликтные вопросы. Как полагает Михаил Гончар, если бы украинская власть реально хотела изменить правовой статус неподконтрольных территорий и отказаться от проведения военных действий в Донбассе, то сразу предложила бы пути реализации своих инициатив. "Что именно предлагает СНБО? Какие ключевые подходы должны быть в их законопроекте? Этого ничего нет. Это лишь сотрясание воздуха", - говорит Михаил Гончар.

С прицелом на выборы

Вместе с тем в министерстве юстиции заявили, что готовы принять участие в разработке законодательства для эффективного противостояния в конфликте с Россией. "Законодательство и международные акты, регулирующие классические военные или смежные конфликты, уже не отвечают реалиям на Украине", - сказал журналистам министр юстиции Павел Петренко.

И Павел Петренко, и Александр Турчинов принадлежат к одной политической силе - они члены политического совета партии "Народный фронт", фракция которой вместе с фракцией "Блок Петра Порошенко" входит в парламентскую коалицию. Эксперты не исключают, что "Народный фронт" ради сохранения "политической дружбы" с президентом и его партией, готов помогать Петру Порошенко на следующих президентских выборах в 2019 году.

По мнению руководителя политических программ Украинского независимого центра политических исследований Светланы Конончук, сейчас начался процесс формирования имиджа Порошенко как главнокомандующего армией, и более четкое его позиционирование как человека, настроенного на поиск новых подходов в вопросах безопасности и обороноспособности страны. "Это перетягивание позиционирования. Это нужно для того, чтобы выделить Порошенко на фоне других политиков, которые уже сегодня готовятся к президентским выборам", - сказала DW Светлана Конончук.

Она считает, что политические силы уже сейчас пытаются "забронировать" на предстоящие выборы выгодные темы и образы, которые могут обеспечить им голоса избирателей. Ведь, по данным последнего опроса Социологической группы "Рейтинг", 55 процентов украинцев считают, что неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей должны быть частью Украины.