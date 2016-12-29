Керри: сосуществование двух государств — гарантия мира на Ближнем Востоке

 (4)
Deutsche Welle
четверг, 29 декабря 2016 г. 07:54
Единственный способ, с помощью которого можно достичь длительного и прочного мира между Израилем и Палестинской автономией, заключается в продолжении переговоров о мирном сосуществовании двух государств — израильского и палестинского.
JAV valstybės sekretorius John Kerry
© AFP/Scanpix

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри в среду, 28 декабря.

Объясняя решение США, которые, обладая правом вето, не стали блокировать резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую от Израиля "незамедлительно и полностью прекратить строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим", Керри сказал, что этот документ Совбеза защищает идею мирного сосуществования двух государств.

"Будущее Израиля зависит от решения по поселениям"

"Мы отстаиваем именно эту идею — будущее Израиля как еврейского демократического государства, живущего бок о бок в мире и безопасности со своими соседями", — отметил глава Госдепартамента США. Подчеркнув, что лишь создание палестинского государства и его мирное сосуществование с Израилем будет способствовать достижению мира между израильтянами и палестинцами, Керри добавил, что идея "два государства для двух народов" сейчас "находится в серьезной опасности".

Именно от того, как будет решен вопрос строительства еврейских поселений, зависит будущее Израиля, считает Джон Керри. Он назвал ошибочным утверждение, что увеличение числа поселений усиливает уровень безопасности этой страны. "Могу сказать с полной уверенностью: если Израиль пойдет по пути, предполагающем существование лишь одного государства, мира с арабскими странами никогда не удастся достичь", — отметил госсекретарь США.

Нетаньяху раскритиковал речь Керри

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал высказывания Джона Керри, обвинив госсекретаря США в предвзятости по отношению к Израилю. "Более часа Керри настойчиво говорил о израильских поселениях, практически не упомянув действительную причину конфликта — сопротивление, которое палестинцы оказывают израильскому государству в любых его границах", — сказал Нетаньяху.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

США выслали 35 российских дипломатов и ввели новые санкции из-за кибератак (117)

США выслали 35 российских дипломатов и ввели новые санкции из-за кибератак
Соединенные Штаты выслали 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско, а также объявили о введении новых санкций в отношении России.

В Дамаске вновь обстреляли посольство России (43)

В Дамаске вновь обстреляли посольство России
Посольство России в Дамаске в четверг, 29 декабря, вновь подверглось обстрелу. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства, передает Лента.

Путин объявил о перемирии между властями и повстанцами в Сирии (11)

Путин объявил о перемирии между властями и повстанцами в Сирии
Президент России Владимир Путин сообщил о том, что власти Сирии и вооруженная оппозиция договорились о прекращении огня и начале мирных переговоров.

Армения сообщила о гибели трех солдат на границе с Азербайджаном (1)

Армения сообщила о гибели трех солдат на границе с Азербайджаном
Трое армянских военнослужащих погибли при боестолкновении с азербайджанскими военными, сообщило министерство обороны Армении.

Полиция Италии обыскала дома, где мог проживать террорист Анис Амри

Полиция Италии обыскала дома, где мог проживать террорист Анис Амри
Итальянская полиция провела обыски в двух домах, где мог проживать выходец из Туниса Анис Амри, который на прошлой неделе совершил теракт на рождественском рынке в Берлине. Об этом сообщает Tgcom24.
Facebook друзья
Rambler's Top100