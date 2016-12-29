Керри: сосуществование двух государств — гарантия мира на Ближнем Востоке

Единственный способ, с помощью которого можно достичь длительного и прочного мира между Израилем и Палестинской автономией, заключается в продолжении переговоров о мирном сосуществовании двух государств — израильского и палестинского.

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри в среду, 28 декабря.

Объясняя решение США, которые, обладая правом вето, не стали блокировать резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую от Израиля "незамедлительно и полностью прекратить строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим", Керри сказал, что этот документ Совбеза защищает идею мирного сосуществования двух государств.

"Будущее Израиля зависит от решения по поселениям"

"Мы отстаиваем именно эту идею — будущее Израиля как еврейского демократического государства, живущего бок о бок в мире и безопасности со своими соседями", — отметил глава Госдепартамента США. Подчеркнув, что лишь создание палестинского государства и его мирное сосуществование с Израилем будет способствовать достижению мира между израильтянами и палестинцами, Керри добавил, что идея "два государства для двух народов" сейчас "находится в серьезной опасности".

Именно от того, как будет решен вопрос строительства еврейских поселений, зависит будущее Израиля, считает Джон Керри. Он назвал ошибочным утверждение, что увеличение числа поселений усиливает уровень безопасности этой страны. "Могу сказать с полной уверенностью: если Израиль пойдет по пути, предполагающем существование лишь одного государства, мира с арабскими странами никогда не удастся достичь", — отметил госсекретарь США.

Нетаньяху раскритиковал речь Керри

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал высказывания Джона Керри, обвинив госсекретаря США в предвзятости по отношению к Израилю. "Более часа Керри настойчиво говорил о израильских поселениях, практически не упомянув действительную причину конфликта — сопротивление, которое палестинцы оказывают израильскому государству в любых его границах", — сказал Нетаньяху.