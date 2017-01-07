Керри предостерег Трампа от отмены антироссийских санкций

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NEWSru.com
суббота, 7 января 2017 г. 11:07
Госсекретарь США Джон Керри заявил, что избранный президент Дональд Трамп нанесет большой ущерб интересам Вашингтона, если отменит санкции против России, не заключив при этом дополнительных договоренностей. Об этом Керри, как передает ТАСС, заявил в интервью телекомпании NBC.
Johnas Kerry
© Reuters/Scanpix

По словам руководителя внешнеполитического ведомства США, отменив антироссийские санкции, Трамп "даст очень опасный и разрушительный сигнал". В этом случае, по мнению Керри, Трамп проявил пренебрежение к выводам разведки США, а также к опасениям американцев по поводу вмешательства в демократические процессы.

При этом Керри добавил, что ситуация может быть несколько иной, если отмена санкций против РФ будет сопровождаться заключением "очень четкого ряда договоренностей". "Это другой вопрос", — подчеркнул госсекретарь.

О каких именно договоренностях идет речь, Керри не уточнил, добавив, что речь идет лишь о дополнительных антироссийских мерах, принятых в связи со вмешательством РФ в президентские выборы в США.

Отметим, что в России с приходом Трампа связывают особые надежды, рассчитывая, что какая-то часть "антроссийских" указов его предшественника Барака Обамы будет отменена после церемонии инаугурации.

Впрочем, некоторые республиканцы, напротив, готовят законопроект с новыми санкциям против России. В частности, Линдси Грэм выразил уверенность, что Россия "представляет угрозу для всего демократического мира".

Администрация Обамы ввела очередные санкции в отношении России в конце минувшего декабря связи с хакерскими атаками, которые были произведены во время избирательной кампании в США. В черный список были включены шесть физических лиц и пять ведомств и организаций РФ.

Ранее Керри, оценивая отношения России и США, заявлял, что страны "испытывают серьезные разногласия" по украинскому кризису. Кроме того, в числе "серьезных вызовов для двусторонних отношений и международной стабильности" глава Госдепартамента назвал кибератаки, приписываемые российской стороне, и "военную интервенцию в Сирии".

Между тем Керри отметил, что проведенная в начале первого президентского срока Барака Обамы "перезагрузка" в отношениях Америки и России принесла пользу. По словам Керри, перезагрузка помогла решить вопрос с ядерным вооружением и организовать маршрут поставок снабжения для американских солдат в Афганистан.

NEWSru.com
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