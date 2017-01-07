Керри предостерег Трампа от отмены антироссийских санкций

По словам руководителя внешнеполитического ведомства США, отменив антироссийские санкции, Трамп "даст очень опасный и разрушительный сигнал". В этом случае, по мнению Керри, Трамп проявил пренебрежение к выводам разведки США, а также к опасениям американцев по поводу вмешательства в демократические процессы.

При этом Керри добавил, что ситуация может быть несколько иной, если отмена санкций против РФ будет сопровождаться заключением "очень четкого ряда договоренностей". "Это другой вопрос", — подчеркнул госсекретарь.

О каких именно договоренностях идет речь, Керри не уточнил, добавив, что речь идет лишь о дополнительных антироссийских мерах, принятых в связи со вмешательством РФ в президентские выборы в США.

Отметим, что в России с приходом Трампа связывают особые надежды, рассчитывая, что какая-то часть "антроссийских" указов его предшественника Барака Обамы будет отменена после церемонии инаугурации.

Впрочем, некоторые республиканцы, напротив, готовят законопроект с новыми санкциям против России. В частности, Линдси Грэм выразил уверенность, что Россия "представляет угрозу для всего демократического мира".

Администрация Обамы ввела очередные санкции в отношении России в конце минувшего декабря связи с хакерскими атаками, которые были произведены во время избирательной кампании в США. В черный список были включены шесть физических лиц и пять ведомств и организаций РФ.

Ранее Керри, оценивая отношения России и США, заявлял, что страны "испытывают серьезные разногласия" по украинскому кризису. Кроме того, в числе "серьезных вызовов для двусторонних отношений и международной стабильности" глава Госдепартамента назвал кибератаки, приписываемые российской стороне, и "военную интервенцию в Сирии".

Между тем Керри отметил, что проведенная в начале первого президентского срока Барака Обамы "перезагрузка" в отношениях Америки и России принесла пользу. По словам Керри, перезагрузка помогла решить вопрос с ядерным вооружением и организовать маршрут поставок снабжения для американских солдат в Афганистан.