Керченский мост грозит будущему украинских портов на Азовском море

Россия начала строить мост через Керченский пролив в его судоходной части. Министерство транспорта РФ в августе и сентябре на 23 суток суммарно хочет полностью запретить судоходство через пролив в период установки опор Керченского моста.

Об этом говорится в проекте приказа министерства, размещенного на Федеральном портале проектов нормативных актов. Соответствующее письмо морским агентам уже разослал и.о. капитана морского порта Керчи. Получил эту информацию через СМИ и Киев.

В частности, сообщается, что после установки мостовых арок под ними могут пройти суда, длина которых не превышает 160 метров, ширина - 31 метр, надводный габарит - 33 метра. Осадка судна должна быть не больше 8 метров. Такие ограничения возмутили украинскую сторону, ведь Россия не согласовывала с Киевом запрет и ограничения для судов, которые заходят в акваторию Азовского моря в украинские порты через Керченский пролив. Позицию Украины в интервью DW объяснил замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

- Господин Лавренюк, вы уже просчитали возможные убытки, которые Украине может нанести строительство Россией моста и дальнейшие ограничения судоходства через Керченский пролив?

- Ограничения введены односторонне. Никто из Украины это не согласовывал. Украина вышла из переговоров по строительству Керченского моста еще в 2013 году. С нашей стороны его возведение не рассматривается вообще. Те параметры осадки, которые самостоятельно устанавливает Россия, могут нанести значительный ущерб нашим Бердянскому и Мариупольскому торговым портам на Азовском море. Туда заходят суда с минимальной осадкой 9,6 метров, а максимальной - 14. Это крупные корабли типа "Панамакс".

При этом Россия устанавливает максимальную осадку в 8 метров. Это примерно судно размером как два корабельных буксира. Думаю, в период запрета судоходства мы будем иметь проблемы, ведь судна уже зафрахтованы на полгода вперед. Мы посчитали, что убытки только за эти 23 дня составят полмиллиарда гривен, которые недополучат наши государственные порты. Что будет дальше, когда они построят мост и эти ограничения будут постоянными? Ответа пока нет.

- Какие меры принимает Украина?

- Мы провели экстренное заседание в министерстве инфраструктуры, безотлагательно обратились в МИД, чтобы дипломаты подготовили ноту протеста и принимали меры по привлечению международного сообщества, чтобы не допустить в одностороннем порядке введения ограничений при строительстве этого моста. Также мы подготовили обращение к Международной морской организации (IMO) ООН, поскольку Россия грубо нарушает безопасность судоходства на море.

- В чем именно состоят нарушения безопасности судоходства?

- Речь идет о ледовой кампании. Зимой Азовское море частично замерзает. Если Россия начнет строительство по судоходному ходу, то лед на мостовых сваях будет задерживаться и будут образовываться ледовые пробки. Из-за этого зимой движение по Керчь-Еникальскому каналу, единственному пути для прохождения Керченским проливом больших кораблей, будет закрыто вообще. А ведь это ворота Азовского моря. Оно будет искусственно перекрыто: не будет ни входа, ни выхода из него.

- В России же тоже есть порты на Азовском море - Таганрог, Ростов-на-Дону. Указанные ограничения будут действовать и для кораблей, которые заходят и в эти порты?

- У нас металлургические комбинаты везут в Мариупольский порт сырье, оттуда отправляют металлопродукцию на экспорт. Для этого задействуются крупные суда типа "Панамакс", которые принимают на борт по 100 тысяч тонн. Российские порты на Азовском море не переправляют особо крупных грузов. Возможно, они хотят построить разводной мост, но мы не видели официального проекта. Он с нами не согласовывался.

- Какой объем перевалки грузов в Мариупольском и Бердянском портах?

- В мае этого года Мариупольский порт отгрузил 979 тысяч тонн грузов, Бердянский - почти 197 тысяч тонн. Основная часть грузов идет на экспорт. За месяц в эти порты было более 110 судозаходов. В основном это металлургическая продукция, зерновые культуры, масло, глина.

- Если отправка грузов морем из Бердянского и Мариупольского портов будет перекрыта, есть ли возможность доставлять продукцию из приазовского региона по суше?

- Есть железнодорожная ветка Камыш-Заря-Волноваха, которая идет в сторону Мариуполя. Можно продукцию металлургических комбинатов, агропромышленного комплекса доставить к Черному морю - в порты Херсона, Николаева, Ольвии, Одессы. Но насколько это будет рентабельно? Какая цена будет той продукции? Будет ли это выгодно предприятиям, которые работают сейчас вблизи портов? Я думаю, это будут сумасшедшие убытки для бизнеса и для наших государственных портов.

- О строительстве Россией Керченского моста было известно и раньше. Почему только сейчас вы забили тревогу и начали считать убытки?

- Мы же не отслеживаем их строительство. Как только мы получаем информацию об одностороннем введении ограничений, то оперативно реагируем.

- У вас есть контакты с министерством транспорта России?

- Какие могут быть контакты с государством-агрессором? У нас нет никакого контакта с российской стороной. Мы получаем информацию из СМИ. Официально Украину никто не ставил в известность. Все делается в одностороннем порядке с нарушением всех международных соглашений.

- Складывается впечатление, что сейчас для Украины ситуация патовая. Как вы видите выход из нее?

- Мы рассчитываем на поддержку Международной морской организации. Мы доложили о ситуации президенту и премьер-министру Украины. Думаю, что все будет решаться путем переговоров на высшем уровне.