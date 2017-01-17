Кенийских женщин призвали к секс-бойкоту перед выборами

bbcrussian.com
вторник, 17 января 2017 г. 19:35
Кенийский депутат призвала женщин не заниматься сексом с мужьями, пока те не зарегистрировались в качестве избирателей на всеобщих выборах 8 августа.
© AFP/Scanpix

Миши Мбоко заявила, что это лучшая стратегия по привлечению оппозиционных голосов.

"Женщины, вот стратегия, которую вы должны использовать. Это лучше всего. Отказывайте им в сексе, пока они не покажут вам свою карту избирателя", - сказала она.

Регистрация избирателей заканчивается 17 февраля.

Мбоко заявила, что секс - мощное оружие, которое может побудить сопротивляющихся мужчин побежать регистрироваться.

Она уточнила, что ее мужа бойкот не коснется, так как он уже получил свою карту избирателя, передает издание Standard.

Президент Кении Ухуру Кениата хочет избраться на второй срок, его соперником станет кандидат, поддерживаемый альянсом оппозиционных партий, включая партию ODM, в которую входит Миши Мбоко.

Мбоко заявила, что шансы оппозиции на победу на выборах повышаются, если зарегистрируется большое количество избирателей.

Это не первая попытка повлиять на политическую ситуацию в Кении с помощью секс-бойкота.

В 2009 году женщины-активисты провели недельную секс-забастовку, чтобы положить конец конфликту между президентом Мваи Кибаки и премьер-министром Раилой Одингой.

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