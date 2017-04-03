Каждый житель Осло получит $1200 на покупку электровелосипеда





Всего на велосипедиирование Осло выделен $1 млрд. 700-тысячный город, расположенный на фьорде, пропагандирует велосипеды также рьяно, как и его скандинавские соседи. Велосипедная составляющая — важнейшая часть программы по экологическому оздоровлению норвежской столицы.





Сейчас в городе временно запрещены дизельные автомобили. В планах мэрии к 2019 году запретить въезд автомобилей в центр Осло, а к 2025-му — окончательно отказаться от использования личного транспорта. Таким образом к 2030 году уровень выбросов углерода в городе будет равен нулю.





Сейчас в Осло действуют более 200 точек проката городских велосипедов. Карта велостанций выложена на специальном сайте в интернете. Абонемент на сезон стоит 299 норвежских крон, то есть около $35. Но для туристов предусмотрен залог за велосипед в размере около $1000.