Казахстан: из-за пожара после падения частей ракеты "Союз" погиб человек

По его словам, вечером 14 июня поступила информация о пожарах в степи в Карагандинской области из-за падения частей ракеты. Речь шла о степи в районе трассы Жезказган-Кызылорда на расстоянии 40 километров от города Жезказган.

«В результате пожара от полученных ожогов скончался гражданин 1964 года рождения, гражданин 1968 года рождения — госпитализирован в больницу», — заявили в МВД Казахстана. Мужчины «выполняли работы по сбору отделяемых частей ракет-носителей», отметили в ведомстве.

Иманкулов опроверг информацию о наличии в упавших частях ракеты вредных веществ наподобие гептила. Позднее в «Роскосмосе» сообщили, что погибший мужчина работал водителем АО «НПО машиностроения», передает «Интерфакс». Эта компания обслуживает территорию падения обломков ракеты у космодрома «Байконур». Автомобиль, в котором находился мужчина, накрыло огнем из-за сильного порыва ветра.

Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-06» стартовала с «Байконура» накануне в 12.20 мск. Корабль должен состыковаться с Международной космической станцией 16 июня в 14.42 мск. Он доставит на МКС около двух тонн грузов.