Казахстан: из-за пожара после падения частей ракеты "Союз" погиб человек

Телеканал "Дождь"
четверг, 15 июня 2017 г. 10:20
В Казахстане в результате пожара, вызванного падением частей стартовавшей с «Байконура» ракеты-носителя «Союз-2.1а», погиб человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД страны Руслана Иманкулова.
© AP / Scanpix

По его словам, вечером 14 июня поступила информация о пожарах в степи в Карагандинской области из-за падения частей ракеты. Речь шла о степи в районе трассы Жезказган-Кызылорда на расстоянии 40 километров от города Жезказган.

«В результате пожара от полученных ожогов скончался гражданин 1964 года рождения, гражданин 1968 года рождения — госпитализирован в больницу», — заявили в МВД Казахстана. Мужчины «выполняли работы по сбору отделяемых частей ракет-носителей», отметили в ведомстве.

Иманкулов опроверг информацию о наличии в упавших частях ракеты вредных веществ наподобие гептила. Позднее в «Роскосмосе» сообщили, что погибший мужчина работал водителем АО «НПО машиностроения», передает «Интерфакс». Эта компания обслуживает территорию падения обломков ракеты у космодрома «Байконур». Автомобиль, в котором находился мужчина, накрыло огнем из-за сильного порыва ветра.

Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-06» стартовала с «Байконура» накануне в 12.20 мск. Корабль должен состыковаться с Международной космической станцией 16 июня в 14.42 мск. Он доставит на МКС около двух тонн грузов.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Сенат США поддержал ужесточение санкций против России (10)

Сенат США поддержал ужесточение санкций против России
Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение уже существующих санкций, введенных американскими властями в отношении нескольких секторов российской экономики после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта в Донбассе.

Казахстан: из-за пожара после падения частей ракеты "Союз" погиб человек

Казахстан: из-за пожара после падения частей ракеты Союз погиб человек
В Казахстане в результате пожара, вызванного падением частей стартовавшей с «Байконура» ракеты-носителя «Союз-2.1а», погиб человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД страны Руслана Иманкулова.

На аукционе в Британии выставят "Майн кампф" с автографом Гитлера (3)

На аукционе в Британии выставят Майн кампф с автографом Гитлера
На аукцион в Великобритании выставлен редкий экземпляр книги Адольфа Гитлера "Майн кампф" с автографом автора.

Число жертв пожара в лондонской высотке увеличилось вдвое (6)

Число жертв пожара в лондонской высотке увеличилось вдвое
Жертвами крупного пожара в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower на западе Лондона стали 12 человек, сообщает The Telegraph. Десятки человек, проживавших в высотке, числятся пропавшими без вести. Ранее власти сообщали о шести погибших. Полиция отмечает, что число жертв пожара может увеличиться - ожидается, что тела пропавших без вести будут найдены при разборе завалов.

Король Нидерландов подписал соглашение об ассоциации Украины с ЕС (19)

Olandijos karalius Wil emas Alexanderis ir karalienė Maxima krikštija dukterį princesę
После одобрения Сенатом Нидерландов соглашение об ассоциации Украины и ЕС подписал и король. Таким образом снято последнее препятствии на пути имплементации договора.
Facebook друзья
Rambler's Top100