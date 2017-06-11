Катар в блокаде: Иран прислал пять самолетов продовольствия

На прошлой неделе ряд стран, среди которых и крупнейший оппонент Ирана - Саудовская Аравия, - оборвали связи с Катаром, обвинив страну в спонсировании терроризма, что ее власти отрицают.

Закрыта сухопутная граница страны с Саудовской Аравией, через которую поступало 40% продовольственного импорта Катара.

Гражданам Катара также поступило распоряжение покинуть примкнувшие к бойкоту страны, однако власти Катара заявили, что не будут выполнять это распоряжение.

Представитель авиакомпании Iran Air Шарук Нушабади сказал в интервью Франс пресс в воскресенье: "Пока что в Катар посланы пять самолетов с фруктами и овощами; на каждом борту примерно 90 тонн груза, и еще один самолет будет выслан сегодня же".

Пока неясно, послано ли это продовольствие в качестве гуманитарной помощи или же торговой сделки.

Iran Air опубликовала в "Твиттере" сообщение о грузе, отправляемом из аэропорта Шираз.

Как добавил Нушабади, поставки будут продолжаться до тех пор, пока в этом будет необходимость.

Франс пресс также цитирует иранское агентство Тасним, передавшее, что в Катар отправлены три корабля с 350 тоннами продовольствия.

Иран открыл свое воздушное пространство для катарской авиации после того, как Саудовская Аравия, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты его закрыли для катарских самолетов.

Как отмечают аналитики, эти доставки вряд ли ослабят напряженность в регионе, возникшую, в частности, из-за хороших отношений, которые Катар поддерживает с шиитским Ираном, особенно принимая во внимание борьбу Ирана за сферы влияния в регионе с Саудовской Аравией, где правят сунниты.

В то же время власти Катара заявили, что не будут принимать ответных мер после того, как Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ распорядились, чтобы все катарцы покинули их страны в течение двух недель.

В Катаре, предположительно, находятся около 11 тысяч граждан из этих трех стран.

Также в воскресенье стало известно:

Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ открыли "горячую линию" для лиц, имеющих родственников в Катаре. Это первый важный шаг, предпринятый для облегчения гуманитарных последствий введенного бойкота, который последовал после призывов госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Катар нанял бывшего генерального прокурора США Джона Эшкрофта для оспаривания бойкота в международных судах.

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил уверенность в том, что ситуация в регионе вернется в нормальное русло, и нынешний кризис не повлияет на проведение Чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Катарский орган по надзору за благотворительной деятельностью публично опроверг финансирование боевиков, заявив, что "находит шокирующими обвинения в том, что гуманитарные организации Катара поддерживают терроризм".