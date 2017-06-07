Катар: мы не спонсируем, а защищаем мир от террористов

"Мы готовы сесть за стол переговоров", — объявил в интервью CNN министр иностранных дел эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Он подчеркнул, что "прогрессивные и современные" страны верят в дипломатию и достижение мира на Ближнем Востоке.

"Мы не являемся супердержавой. Мы не верим в то, что конфликты можно решать конфронтацией", — продолжил глава внешнеполитического ведомства Катара. При этом он подчеркнул, что его страна борется с проблемой финансирования международного терроризма и защищает мир от потенциальных террористов.

В понедельник, 5 июня, Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром из-за поддержки эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политики и вмешательства в дела арабских государств. Кроме того, некоторые страны сообщили о принятии других мер, в частности о прекращении морского и авиационного сообщения с Катаром, высылке его дипломатов и подданных.

Катарские власти заявили, что сожалеют о принятом этими странами решении, и назвали такие шаги необоснованными. Катар намерен урегулировать разногласия с другими странами, приведшие к дипломатическому кризису, путем диалога. Ранее Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил, что разрыв дипломатических отношений некоторых арабских стран с Катаром "не окажет влияния на повседневную жизнь в Катаре".

Между тем газета Financial Times сообщила, что власти Катара выплатили 1 млрд долларов террористам для освобождения членов королевской семьи. Сообщалось, что они отправились на охоту на юг Ирака и были захвачены боевиками в заложники.

Позднее стало известно, что Соединенные Штаты были осведомлены о том, что Катар и Саудовская Аравия оказывали финансовую поддержку боевикам террористической организации "Исламское государство"*. Об этом говорилось в обнародованных WikiLeaks электронных письмах экс-кандидата в президенты США и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.