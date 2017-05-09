Каспаров призвал в Берлине дать отпор Путину

В Берлине с 8 до 10 мая проходит международная конференция re:publica. Первый такой форум состоялся в 2007 году и представлял собой небольшую неформальную встречу блогеров. За 10 лет re:publica превратилась в крупное мероприятие международного интернет-сообщества и стала настоящим событием в сфере интернет-бизнеса.

В Берлин приехали тысячи профессионалов и любителей Сети, чтобы обменяться опытом и послушать выступления экспертов. Среди них в этом году был и экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. В 2013 году он уехал из России и живет теперь в Нью-Йорке, является председателем правозащитной организации Human Rights Foundation.

Упорядоченный хаос

Конференция проходит на территории многопрофильного комплекса различных залов Station-Berlin в модном берлинском районе Кройцберг. Форум представляет собой нечто среднее между выставкой со стендами всевозможных фирм, причем, отнюдь не только компьютерных (представлены, например, Mercedes и железнодорожный концерн Deutsche Bahn), научной конференцией, тусовкой единомышленников и просто большой веселой вечеринкой с музыкой, играми, жареными сосисками и пивом.

На первый взгляд на территории комплекса и в его залах царит хаос, как, видимо, и полагается сетевому сообществу. Люди двигаются в разных направлениях, снуют из одного зала в другой, кто-то завис у электрической розетки, чтобы подзарядить смартфон, а кто-то сидит на полу в углу, замерев перед экраном своего планшета.

Первое впечатление обманчиво. Побродив по павильонам, понимаешь, что хаос тут только кажущийся. Есть план мероприятий, есть четкий распорядок дня, обеспечивающий проведение лекций, дискуссий и презентаций новых проектов параллельно в нескольких залах и на десятке сцен. Причем, докладчики строго придерживаются регламента и укладываются в отведенное им организаторами время.

re:publica и свобода СМИ

Одна из главных тем конференции re:publica в этом году — свобода печати, независимость журналистов, фейковые новости. Правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер, открывая форум, указал на ценность свободных и независимых СМИ, на попытки ограничить свободу печати в некоторых странах. Об этом говорили на конференции бывший главный редактор турецкой оппозиционной газеты Cumhuriyet Джан Дюндар, живущий теперь в Германии, журналисты из Венгрии, Египта, Польши.

"Венгерские журналисты были как лягушки в кастрюле с водой, которую медленно доводили до кипения", — провел сравнение заместитель главного редактора закрытой будапештской оппозиционной газеты Nepszabadsag Мартон Гергели.

По его словам, пресса в Венгрии слишком поздно заметила, какая угроза ей угрожает, и вместо того, чтобы оставаться нейтральной и проявить солидарность, позволила втянуть себя в политическую междоусобицу.

Хакеры против демократии

"Хакерская атака на демократию. Власть и пропаганда в цифровой эре". Так назвал свой доклад Гарри Каспаров. Он выступал в первом, самом большом зале конференции re:publica перед аудиторией в несколько сот человек.

Распространение фейковых новостей, убежден экс-чемпион мира по шахматам, стала уже целой индустрией, которой активно пользуются авторитарные режимы. При этом, считает он, "первопроходцем в этом деле стал путинский режим, который применяет различные методы дезинформации, в том числе, и новейшие технологии".

Выступая с трибуны re:publica, Каспаров призывал аудиторию понимать, что "противостояние в интернете — это не машины против машин, что есть человеческий фактор, что манипулируют люди". Особенно опасно, с его точки зрения, то обстоятельство, что добытая с помощью хакерских атак информация постоянно перемежается с фейковыми новостями, что создает определенный политический фон.

Интерпретация фактов и фейковые новости

"Мечта любого диктатора, — говорит Каспаров, имея в виду в первую очередь российского президента, — создать мир, в котором не существует абсолютной правды, не существует фактов".

Когда размываются факты, когда создается некая расплывчатая реальность — одна, вторая, третья, пояснил он, тогда диктатор чувствует себя комфортно. Поэтому, считает Каспаров, очень важно понимать, что интерпретация фактов, чем занимаются и многие западные СМИ, и фейковые новости — это принципиально разные вещи.

Еще одна проблема, затронутая гроссмейстером, охрана личных данных. "Информацию собирают везде, и в Германии, и во Франции, и в Америке. Вопрос, что с ней делают, — указал он. — Совершенно очевидно, что информацию, собранную про вас в свободном мире, невозможно использовать против вас напрямую: есть много инстанций, защищающих человека в свободном мире". Иное дело — Россия, Иран, Турция или Китай. "В этих странах, — заявил Каспаров, — утрата контроля над личной информацией может означать выбор между жизнью и смертью".

Чем ответить Кремлю?

Гарри Каспаров убежден, что "путинский режим ведет целенаправленную войну со свободным миром, стремясь дезавуировать саму концепцию демократии, мол, в России демократии нет, но и на Западе демократия — это фикция".

По его словам, этот план Кремля последовательно реализуется и уже дал определенные результаты и в Европе, и в Америке. Сейчас, однако, западные СМИ и правительства западных стран, указал он, поняли, с чем имеют дело.

Правда, защитные меры, которые до сих пор принимает Запад, Каспаров считает недостаточными и непродуктивными. "Надо атаковать, надо разнести вдребезги всю эту инфраструктуру, — заявил он в интервью DW после выступления на конференции. — Ведь это не специальные технологии, разработанные в России, просто способные люди используют то, что придумано на Западе, так что и методов борьбы у Запада более, чем достаточно, была бы политическая воля".