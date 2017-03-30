Кара-Мурза призвал США сменить подход в отношении Путина

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Телеканал "Дождь"
четверг, 30 марта 2017 г. 14:55
Вашингтону не следует «способствовать коррупции» властей России и стоит сменить подход относительно действий российского президента Владимира Путина.
Vladimir Kara-Murza

Об этом заявил координатор «Открытой России» Владимир Кара-Мурза-младший, выступая на слушаниях в Сенате США, передает DW.

Встреча была посвящена подготовке финансовой программы, которая поможет другим государствам и организациям противодействовать Кремлю.

Кара-Мурза заявил, что в России нет свободных и честных выборов, власти подавляют независимые СМИ и неправительственные организации, навешивая на них ярлыки «иностранных агентов» и «шпионов». Он отметил, что после митингов по всей стране задержано более 1500 человек, но это, по его словам, не самое худшее, что может случится человеком в России — за последние несколько лет были убиты несколько журналистов, представителей оппозиции, правозащитников, активистов, борющихся с коррупцией.

Также он сказал, что США следует взаимодействовать с российским гражданским обществом. По его мнению, из-за того, что американские власти «не отреагировали принципиально и жестко на действия» Кремля, Россия смогла вмешиваться в выборы в западных странах.

Владимира Кара-Мурзу-младшего 2 февраля госпитализировали после резкого падения давления. Позже врачи диагностировали у него острую интоксикацию неизвестным веществом. Подобный случай с ним произошел в 2015 году.

Телеканал "Дождь"
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