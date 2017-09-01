Капсулы Hyperloop Илона Маска побили собственный рекорд скорости

Предыдущий рекорд - 324 км/ч, установленный другой опытной моделью, - продержался всего сутки.

Система Hyperloop помещает капсулы в транспортный туннель с откачанным оттуда воздухом и стремится разогнать их до очень высокой скорости, чтобы сократить время в пути для пассажиров и грузов.

Энтузиасты системы утверждают, что не за горами время, когда в ней удастся развивать скорость до 1000 км/ч.

Идею разрабатываемой сейчас новой транспортной системы Hyperloop первым предложил еще в 2013 году глава компании Tesla Илон Маск. На этой неделе в окрестностях Лос-Анджелеса на специальном полигоне длиной одну милю прошли первые испытания опытных поездов. Самым быстрым оказался поезд, построенной группой студентов из Германии.

Маск написал в "Инстаграме", что как только соревнование прототипов закончилось, команда Hyperloop позволила "толчковым капсулам" начать самостоятельное, без управления человеком, движение по испытательному туннелю.

"Толчковые капсулы" раньше использовались для приведения в движение опытных моделей.

Новый рекорд "толчковая капсула" установила именно в самостоятельном движении, даже пока не разогналась. По словам Маска, зрелище движущейся по тоннелю капсулы "напоминало гонку буксиров".

Усовершенствование трассы, считает он, может уже в следующем месяце довести скорость движения капсул до 500 км/ч.

Проведенные на этой неделе испытания показывают, что новая технология способна развивать скорость, близкую к максимальной, на которую способен существующий на сегодняшний день наземный транспорт.

В августе этого года китайский высокоскоростной поезд "Фусинь" развил скорость 350 км/ч. Китайские специалисты также ищут пути усовершенствования высокоскоростных железнодорожных путей и рассчитывают довести скорость поездов до 400 км/ч.

В 2009 году скоростной поезд TGV произодства французской Alstom установил рекорд скорости на экспериментальном участке, разогнавшись до 574 км/ч, однако пассажиров скоростные поезда во Франции продолжают возить со скоростью 300-320 км/ч.