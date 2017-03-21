Кандидаты на пост президента Франции поспорили о буркини

Фавориты французской президентской гонки - центрист Эммануэль Макрон и лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен - поспорили о пользе запрета на нахождение на пляжах в полностью закрытых купальниках, популярных у консервативных мусульманских женщин и известных как буркини.

В ходе первых теледебатов с участием пяти основных кандидатов в президенты Ле Пен заявила, что Франции следует отринуть идеи мультикультурализма, на что Макрон заметил, что она хочет превратить во врагов всех живущих во Франции мусульман.

"Еще несколько лет назад на наших пляжах не было никаких буркини, и я знаю, что вы, господин Макрон - за них", - бросила лидер "Национального фронта" вызов своему оппоненту.

"Это ловушка - превратить буркини в предмет грандиозного спора о секуляризме [принципе, на котором основана Французская Республика]", - ответил лидер созданной им центристской партии "Вперед". "И вы, госпожа Ле Пен, попались в эту ловушку, - продолжил он. - Этот путь ведет к разделению нашего общества и к превращению четырех миллионов живущих в нашей стране мусульман во врагов Республики".

Президентские выборы во Франции пройдут 23 апреля. Если - как представляется наиболее вероятным - ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, два кандидата с наибольшим числом голосов выходят во второй тур, назначенный на 7 мая.

По данным опросов, в первом туре выборов Марин Ле Пен может получить большинство голосов - около 25%, - но во втором туре, намеченном на 7 мая, она проиграет и Макрону, и кандидату от правоконсервативной партии "Республиканцы" Франсуа Фийону.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Париже Хью Скофилд, победителями теледебатов можно назвать как Макрона, за все время эфира не потерявшего хладнокровия и самообладания, так и крайне левого кандидата Жан-Люка Меланшона, харизматично сыпавшего остротами в ходе своего по-ораторски отточенного выступления.

В то же время Марин Ле Пен, по замечанию Скофилда, была слишком резка и напориста, а Франсуа Фийон временами не мог удержать внимание на теме дебатов.

Социалист Бенуа Амон выступал ровно, повторяя основные тезисы правящей партии, и назвал отстаиваемую им идею введения безусловного дохода единственной инновацией всей кампании.

Фийон провозгласил "национальное возрождение" в случае своего избрания, но не слишком прояснил этот термин.

Ле Пен предсказуемо пообещала прекратить прием мигрантов, а также перестать плясать под дудку канцлера Германии Ангелы Меркель, что, по ее словам, происходило с французской политикой в последние годы.

Макрон же выразил намерение покончить с традиционными "непримиримыми противоречиями" политических лагерей страны.