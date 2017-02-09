Кандидат в президенты Эквадора пообещал выгнать Ассанжа из посольства в Лондоне

Лидер оппозиции Эквадора Гилльермо Лассо, баллотирующийся в президенты страны, пообещал в случае победы дать Ассанжу месяц на то, чтобы тот покинул здание дипмиссии, пишет newsru.com

В интервью The Guardian Лассо заявил журналистам, что настало время прекратить оплачивать расходы на проживание Ассанжа за счет эквадорских налогоплательщиков.

"Народ Эквадора платил цену, которую не должен был, - подчеркнул он. - Мы предупредим сеньора Ассанжа за 30 дней до того, как ему необходимо будет покинуть посольство".

Вне зависимости от исхода президентских выборов в Эквадоре, назначенных на 19 февраля, вероятность того, что Ассанжу вскоре придется покинуть эквадорское посольство, остается крайне высокой.

"Наши сотрудники прошли через многое. Возможно, это посольство получило самое большое внимание на планете", - признал глава МИД страны Гийом Лонг.

В середине января стало известно, что Джулиан Ассанж после смягчения президентом США Бараком Обамой приговора информатору WikiLeaks Челси Мэннинг (Брэдли Мэннингу), несмотря на звучавшие ранее обещания, все же не собирается соглашаться на экстрадицию в Соединенные Штаты.

Его адвокаты пояснили, что Ассанж был готов на экстрадицию в обмен на немедленное освобождение бывшего американского рядового, получившего в 2013 году 35-летний тюремный срок, а не на помилование, как заявлялось ранее.

Джулиан Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил убежища в дипмиссии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Ассанж отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Он опасается, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.