Кандидат в канцлеры Германии выступил против снятия санкций с России

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Deutsche Welle
среда, 1 февраля 2017 г. 14:03
Мартин Шульц назвал политику Дональда Трампа "антиамериканской" и предостерег его от отмены санкций против России.
Martinas Schulzas
© AFP/Scanpix

Кандидат на пост канцлера ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), бывший председатель Европейского парламента назвал политику, проводимую президентом США Дональдом Трампом, "антиамериканской" и предостерег его от снятия санкций с России.

В интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, опубликованном в среду, 1 января, Шульц выразил уверенность, что Европа должна встать на защиту либеральных ценностей.

"То, что делает Трамп, - не по-американски", - заявил Шульц, добавив, что Соединенные Штаты, как никакая другая страна в мире, всегда являлись поборниками просвещения, демократии и свободы.

"Если Трамп вознамерился разрушить эти ценности, то я, став канцлером, скажу ему: "Это не политика Германии и Европы", - подчеркнул Шульц.

Немецкий политик предупредил, что санкции против Москвы могут быть отменены только после того, как обе стороны конфликта на востоке Украины на практике реализуют минские договоренности.

"Мы должны четко сказать Путину, что Россия обязана защищать и уважать международное право", - подчеркнул Шульц.

Правление Социал-демократической партии Германии выдвинуло бывшего председателя Европейского парламента Мартина Шульца кандидатом в федеральные канцлеры от СДПГ.

В поддержку 61-летнего Шульца 29 января проголосовали все участники заседания правления.

Deutsche Welle
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