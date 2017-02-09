Кандидат Трампа в Верховный суд подверг президента критике

Речь идет о тех записях Трампа в "Твиттере", в которых он нападает на судью Джеймса Робарта, наложившего запрет на скандальный иммиграционный указ.

Нападки Трампа на судью Нил Горсач назвал "деморализующими и обескураживающими".

Ранее Трамп назвал судью "так называемым судьей" и сказал, что все возможные атаки террористов на территории США будут на его совести.

"Просто не могу поверить, что судья подвергает нашу страну такой опасности. Если что-то случится, вините его и судебную систему. Люди текут рекой. Плохо!", - написал он в "Твиттере".

5 февраля апелляционный суд в США отклонил запрос администрации президента Дональда Трампа, требующий немедленно восстановить действие иммиграционного указа, запрещающего въезд в страну гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Решение приостановить действие указа было принято федеральным судом в Сиэтле 4 февраля. Указ суд счел антиконституционным.

Нил Горсач был номинирован Трампом в Верховный суд 1 февраля. Он - судья из Колорадо, известный своими консервативными взглядами. Горсачу 49 лет. Сейчас он служит в Апелляционном суде десятого округа США.