Кандидат Трампа в Верховный суд подверг президента критике

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bbcrussian.com
четверг, 9 февраля 2017 г. 12:10
Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом кандидат в члены Верховного суда страны Нил Горсач раскритиковал главу государства за его твиты.
Neilas Gorsuchas ir Donaldas Trumpas
© AP/Scanpix

Речь идет о тех записях Трампа в "Твиттере", в которых он нападает на судью Джеймса Робарта, наложившего запрет на скандальный иммиграционный указ.

Нападки Трампа на судью Нил Горсач назвал "деморализующими и обескураживающими".

Ранее Трамп назвал судью "так называемым судьей" и сказал, что все возможные атаки террористов на территории США будут на его совести.

"Просто не могу поверить, что судья подвергает нашу страну такой опасности. Если что-то случится, вините его и судебную систему. Люди текут рекой. Плохо!", - написал он в "Твиттере".

5 февраля апелляционный суд в США отклонил запрос администрации президента Дональда Трампа, требующий немедленно восстановить действие иммиграционного указа, запрещающего въезд в страну гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Решение приостановить действие указа было принято федеральным судом в Сиэтле 4 февраля. Указ суд счел антиконституционным.

Нил Горсач был номинирован Трампом в Верховный суд 1 февраля. Он - судья из Колорадо, известный своими консервативными взглядами. Горсачу 49 лет. Сейчас он служит в Апелляционном суде десятого округа США.

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