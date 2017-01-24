Кандидат на пост президента Франции счел санкции против РФ нецелесообразными

 (2)
Deutsche Welle
вторник, 24 января 2017 г. 08:55
Санкции Евросоюза в отношении России нецелесообразны, считает фаворит президентских выборов во Франции консерватор Франсуа Фийон.
Francois Fillonas
© Sipa/Scanpix

Это заявление он сделал в понедельник, 23 января, в ходе визита в Берлин. Кандидат в президенты Франции предупредил об опасности усиления левых движений в России и США, что, на его взгляд, может способствовать распаду Евросоюза.

Для того чтобы с России были сняты санкции, Кремль должен предпринять определенные шаги, считает Франсуа Фийон. При этом он добавил, что действия Украины также не способствуют укреплению мирного процесса на востоке страны.

"Я убежден, что экономические санкции абсолютно неэффективны, — заявил Фийон после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. — Необходимо найти другой путь для диалога".

Лидер французских консерваторов добавил, что не хочет, чтобы Дональд Трамп вел переговоры с Россией в ущерб ЕС. "Европе навредит, если он пойдет по нашим головам, а это вполне может произойти", — заключил Франсуа Фийон.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства (2)

Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства
Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).

Китайское издание сообщило о размещении баллистических ракет у границы с Россией (18)

Китайское издание сообщило о размещении баллистических ракет у границы с Россией
Китайская газета Global Times сообщила о размещении властями КНР баллистических межконтинентальных ракет Dongfeng-41 (DF-41) неподалеку от границы с Россией.

Сенат США утвердил Майка Помпео на пост директора ЦРУ

Сенат США утвердил Майка Помпео на пост директора ЦРУ
Майк Помпео утвержден на должность директора ЦРУ по итогам голосования в сенате США.

Кандидат на пост президента Франции счел санкции против РФ нецелесообразными (2)

Francois Fillonas
Санкции Евросоюза в отношении России нецелесообразны, считает фаворит президентских выборов во Франции консерватор Франсуа Фийон.

Премьер Нидерландов - мигрантам: ведите себя прилично или уезжайте (4)

Премьер Нидерландов - мигрантам: ведите себя прилично или уезжайте
За полтора месяца до парламентских выборов в Нидерландах премьер-министр страны Марк Рютте сделал громкое заявление. Он сказал, что никто не держит в его стране людей, не разделяющих ее ценности.
Facebook друзья
Rambler's Top100