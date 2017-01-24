Кандидат на пост президента Франции счел санкции против РФ нецелесообразными

Это заявление он сделал в понедельник, 23 января, в ходе визита в Берлин. Кандидат в президенты Франции предупредил об опасности усиления левых движений в России и США, что, на его взгляд, может способствовать распаду Евросоюза.

Для того чтобы с России были сняты санкции, Кремль должен предпринять определенные шаги, считает Франсуа Фийон. При этом он добавил, что действия Украины также не способствуют укреплению мирного процесса на востоке страны.

"Я убежден, что экономические санкции абсолютно неэффективны, — заявил Фийон после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. — Необходимо найти другой путь для диалога".

Лидер французских консерваторов добавил, что не хочет, чтобы Дональд Трамп вел переговоры с Россией в ущерб ЕС. "Европе навредит, если он пойдет по нашим головам, а это вполне может произойти", — заключил Франсуа Фийон.