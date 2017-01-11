Кандидат на пост главы Госдепартамента США: Россия представляет угрозу

Бывший глава Exxon, кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон считает Россию "опасной" для США, но не проявляющей непредсказуемости в отстаивании своих интересов. Об этом он заявил на слушаниях в сенатском комитете по международным делам, где обсуждается его кандидатура, передает CBS News.

"Мы... должны прояснить наши отношения с Россией. Россия сегодня представляет угрозу, но она не является непредсказуемой в отстаивании своих собственных интересов. Она вторглась на Украину, в том числе захватила Крым и поддержала сирийские силы, которые грубо нарушают законы войны. Наши союзники по НАТО по праву встревожены укреплением России", - заявил Тиллерсон.

Он сказал, что США попытаются найти общий язык с российскими властями, но в то же время привлечь к ответственности за их действия.

Он отметил также, что есть аспекты, где сотрудничество с Россией возможно на основе общих интересов, например в борьбе с угрозой терроризма. "Мы должны изучить эти варианты (сотрудничества)", - сказал Тиллерсон. В то же время, добавил он, "сохраняются важные различия, и мы должны защищать интересы Америки и ее союзников".

"Россия должна знать, что мы будем нести ответственность за свои обязательства и обязательства своих союзников и что Россия должна нести ответственность за свои действия", - уточнил Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря.

О том, что Тиллерсон заявит об опасности, исходящей от России, на слушаниях в сенате, написала газета The Washington Post, опубликовавшая проект его выступления. Газета также уточнила, что будущий госсекретарь не станет упоминать о вмешательстве Москвы в избирательную кампанию в США, в котором Вашингтон подозревает РФ, или о новых антироссийских санкциях.

Тиллерсон пообещал сохранить "акт Магнитского"

Тиллерсон еще раз подтвердил, что РФ не имеет прав на Крым, отвечая на соответствующий вопрос.

В ответ на вопрос сенатора Бена Кардина Тиллерсон также пообещал, что в случае его утверждения Госдеп "будет следовать" "акту Магнитского" - "Акту о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского".

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, отвечая сегодня на вопрос об этом, призвал "не гадать" о перспективах отмены этого акта при Трампе.

"Наша принципиальная позиция в отношении "акта Магнитского" и решений последней администрации, которые были приняты в развитие этого акта, сохраняется. Они абсолютно необоснованны и неправомочны", - цитирует дипломата ТАСС.

В то же время о заявил, что нет предпосылок к отмене "закона Димы Яковлева", принятого 28 декабря 2012 года, вскоре после "акта Магнитского" и запрещающего усыновление российских детей гражданами США.

"С угла мидовского могу подтвердить, что все те условия и все серьезнейшие сбои в работе американских органов власти, которые вынудили принять "закон Димы Яковлева", сохраняются. До сих пор ничего существенного не было сделано американской администрацией, чтобы снять законные и резонные озабоченности российской стороны", - сказал Долгов (цитата по "Интерфаксу").

В Москве надеются, уточнил он, что новая администрация США по-новому и конструктивно взглянет на эти вопросы. Он отметил, что первая задача - "разбор завалов из неотвеченных запросов российской стороны, накопившихся за последние годы".

"Акт Магнитского" был подписан президентом Бараком Обамой 14 декабря 2012 года. Он предусматривает использование санкций в отношении должностных лиц России, виновных, по мнению властей США, в нарушении прав человека на родине. В конце 2016 года США распространили действие данного закона на все страны. Санкции заключаются в отказе от выдачи американских въездных виз и аресте финансовых активов, находящихся в юрисдикции США.