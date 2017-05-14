Канцлер Австрии согласился на досрочные парламентские выборы

Deutsche Welle
воскресенье, 14 мая 2017 г. 16:05
Федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн согласен на проведение в этом году досрочных выборов в парламент страны. Соответствующее заявление Керн сделал в эфире австрийской общественной телекомпании ORF в воскресенье, 14 мая.
Christianas Kernas
© AFP/Scanpix

"Выборы, безусловно, состоятся… Полагаю, что уже предстоящей осенью", - заявил он.

Ранее Керн, занимающий пост председателя Социал-демократической партии Австрии (СДПА), которая вместе с Австрийской народной партией (АНП) входит в состав коалиционного правительства страны, выступал против досрочного голосования.

Курц призывает не дожидаться 2018 года

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в свою очередь требовал не дожидаться 2018 года и переизбрать парламент уже в нынешнем году. Вскоре после отставки 10 мая руководителя АНП Райнхольда Миттерленера глава австрийского МИДа заявил, что готов возглавить партию, если она предоставит ему свободу действий и пойдет за ним на выборы.

Несмотря на продемонстрированную 14 мая готовность к уступкам, Керн оговорил, что "пока неясно", поддержит ли СДПА инициативу АНП, которая будет вынесена на обсуждение социал-демократов уже 16 мая.

Deutsche Welle
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