Канада: сотрудник монетного двора прятал золотые слитки в своем анусе

В Канаде суд провинции Онтарио вынес приговор 35-летнему уже бывшему сотруднику Королевского монетного двора Лестону Лоуренсу, который признан виновным в дерзкой краже золота со своего рабочего места. Десятки слитков драгметалла злоумышленник прятал в собственной прямой кишке.

По решению суда, виновник проведет за решеткой 2,5 года, пишет The Star. Лоуренс также возместит нанесенный ущерб в размере 190 тысяч канадских долларов (почти 146 тысяч долларов США). Если он не сделает этого в течение трех лет, осужденному могут удвоить срок лишения свободы.

Защита просила для подсудимого 1,5 года лишения свободы. Но судья решил проявить суровость в назидание другим злоумышленникам, которые могут последовать примеру Лоуренса.

Как следует из материалов уголовного дела, Лестон Лоуренс был рядовым сотрудником Королевского канадского монетного двора, проработав на нем с 2008-го по март 2015 года. В обязанности мужчины входила очистка золота перед тем, как из него изготавливали слитки. Хотя в цехах монетного двора установлена система видеонаблюдения, действия Лоуренса не всегда попадали в объективы камер. А найти свидетелей того, как он воровал и прятал золото, сыщикам не удалось.

Лоуренс попал под подозрение в феврале 2015 года. Тогда он попытался обналичить в банке два чека на сумму 15 200 канадских долларов, выданных компанией Ottawa Gold Buyers. Сотруднику банка Лестон сказал, что "продал золотые самородки". Клерку это объяснение показалось подозрительным, и он сообщил о странном клиенте в полицию. После этого за Лоуренсом было установлено наблюдение.

Выяснилось, что при прохождении металлодетекторов на контрольно-пропускном пункте монетного двора Лестон частенько "звенел". Однако личный досмотр не выявлял у него наличия металлических предметов. Известно также, что никаких имплантов из металла у Лоуренса нет.

Полицейским удалось отследить одну из сделок и конфисковать золотой слиток "размером с булочку", проданный подозреваемым. А при обыске в сейфе Лестона были найдены еще четыре таких слитка.

В шкафчике Лоуренса для личных вещей на его рабочем месте полицейские обнаружили вазелин и латексные перчатки. По предположению суда, с помощью этих предметов Лестон засовывал себе в задний проход похищенное, а затем покидал монетный двор. Охрана же пропускала злоумышленника, не догадываясь, что его прямая кишка набита золотом.

Суд пришел к выводу, что таким способом Лоуренс похитил 22 золотых слитка суммарной стоимостью более 165 тысяч долларов.

Руководство Королевского канадского монетного двора намерено усилить меры безопасности, чтобы предотвратить подобные курьезные кражи.

Известно, что на деньги, полученные от продажи похищенного золота, Лестон успел купить лодку во Флориде и дом на Ямайке. В настоящий момент ему уже пришлось избавиться от этих "активов", а также продать жилье, чтобы в дальнейшем выплатить компенсацию за нанесенный ущерб.