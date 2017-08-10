Канада отправила военный фрегат Charlottetown в Балтийское море

Канада направила в Балтийское море фрегат Королевского военно-морского флота Charlottetown для участия в операции НАТО по сдерживанию России.

"Отправка Charlottetown демонстрирует долг Канады в международную безопасность и сотрудничество, участие в проектах НАТО направлено на поддержку и сдерживание в центральной и восточной Европе", — подчеркивают в Министерстве обороны Канады.

Миссия Charlottetown в Балтийском море продлится полгода. Это будет вторая подобная военная миссия Канады за последние три года, отметили в канадском минобороны.

В прошлом году на саммите НАТО в Варшаве было принято решение об усилении военного присутствия стран альянса в странах Балтии и Польше, и размещении в регионе многонациональных батальонов стран-союзников.

В Латвии сейчас пребывают свыше 1000 военнослужащих из Албании, Италии, Канады, Польши, Словении и Испании. Руководит многонациональным батальоном Канада.

Фрегат HMCS Charlottetown (FFH 339) является десятым в серии из 12 кораблей класса Halifax, построенных для Королевского военно-морского флота Канады. Назван в честь города Charlottetown (Шарлоттаун) и является третьи кораблем с таким именем в составе военно-морского флота.

Фрегат HMCS Charlottetown был заложен 18 декабря 1993 года на верфи судостроительной компании Saint John Shipbuilding в Сент-Джон, канадская провинция Нью-Брансуик. Спущен на воду 1 октября 1994 года, введен в эксплуатацию 9 сентября 1995-го. Порт приписки военно-морская база Галифакс (провинция Новая Шотландия).

Основные характеристики фрегата: Водоизмещение полное 5032 тонны. Длина 134,2 метра, ширина 16,5 метра, осадка 7,1 метра. Скорость хода 30 узлов. Дальность плавания 9500 морских миль. Экипаж 225 человек. Силовая установка: два газотурбинных двигателя LM2500; один дизельный двигатель SEMT Pielstick.

Вооружение Charlottetown: 24 х Honeywell Mk 46 (американская малогабаритная противолодочная торпеда калибра 324 мм); 16 × Evolved Sea-Sparrow SAM (американская зенитная ракета класса "корабль-воздух" средней дальности, оснащенная полуактивной радиолокационной головкой самонаведения); 8 × RGM-84 Harpoon SSM (американская противокорабельная крылатая ракета Гарпун); 1 × 57 мм Bofors Mk3 пистолет; 1 × 20 mm Vulcan Phalanx CIWS (зенитный артиллерийский комплекс); 6 х .50 калибра пулеметы. Авиационная группа: один двухдвигательный палубный вертолет CH-124 Sea King.

Входит в состав военно-морских сил НАТО на Атлантике (MARLANT) и осуществляет защиту суверенитета Канады в Атлантическом океане, сообщает издание Korabli.eu.

Фрегат принимал участие в операциях проводимых в Атлантике и в Индийском океане, в частности, в антитеррористических операциях в Персидском заливе и Аравийском море. Несколько раз входил в состав первой постоянной морской группы НАТО (SNMG-1).

В 2012-м участвовал в операции "Активные усилия" в Средиземном море. Летом 2014-го фрегат был модернизирован: была установлена новая система боевого управления, модернизирована система радиоэлектронной борьбы, установлен новый радар и т.д. Летом прошлого года прибыл в Средиземном море в состав второй постоянной морской группы НАТО (SNMG-2), а также участвовал в украино-американских международных учениях Sea Breeze в Черном море.