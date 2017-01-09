Каковы настроения немцев после теракта в Берлине?

Вопреки некоторым пессимистичным прогнозам, берлинский теракт не сильно повлиял на политические установки жителей Германии. DW - о неожиданных результатах опроса Infratest dimap.

На прошлой неделе были опубликованы результаты социологического исследования, проведенного в Германии институтом Infratest dimap. Это был первый по-настоящему репрезентативный опрос после теракта 19 декабря, когда под колесами грузовика, протаранившего рождественский базар в центре немецкой столицы, погибли 12 человек, более 50 - получили увечья.

Некоторые немецкие комментаторы считали, что этот теракт станет для Германии и ее общества столь же знаковым и переломным событием, как 11 сентября 2001 года для США. Результаты опроса, который проводился 2 и 3 января, столь пессимистичный прогноз не подтверждают.

Реакция немцев на теракт

73 процента немцев по-прежнему чувствуют себя в безопасности. Причем, это средний показатель. Среди сторонников всех парламентских партий, а также либеральной СвДП, эта доля достигает 96 процентов. Исключение составляют избиратели правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ). Только среди них больше ощущающих угрозу (66 процентов), чем чувствующих себя в безопасности (34 процента).

Не поколебал теракт и доверие немцев к своей полиции. Оно даже на четыре процентных пункта окрепло по сравнению с опросом, который проводился год назад. Полиции теперь доверяют 88 процентов жителей Германии. Иное дело спецслужбы, у которых всегда был неважный рейтинг. Доверяют профессионализму работников Федеральной разведывательной службы и Федерального ведомства по охране конституции 36 процентов опрошенных, не доверяют - 54 процента.

"В общем и целом, наша страна хорошо защищена от террористических нападений". С таким утверждением согласны 57 процентов немцев. Как ни парадоксально, год назад таких оптимистов было меньше. А тех, кто обращает повышенное внимание на подозрительных лиц или старается избегать больших скоплений народа, например, на вокзалах или в аэропортах, наоборот больше было в прошлом году.

Рейтинг правительства и канцлера

На фоне резкой критики, которой немецкая пресса подвергает правительство и органы государственной власти, не сумевшие предотвратить теракт в Берлине, можно было ожидать роста негативных оценок кабинета министров канцлера Ангелы Меркель. Произошло, однако, обратное.

Впервые за последние 12 месяцев в Германии появилось абсолютное большинство (51 процент), удовлетворенное работой правящей коалиции. Доля неудовлетворенных уменьшилась до 48 процентов. Рейтинг популярности возглавляет министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер, затем идут министры финансов, внутренних дел и сама канцлер, чей положительный рейтинг (56 процентов) по сравнению с ноябрем прошлого года стал только на один процентный пункт ниже.

В списке самых известных в Германии политических деятелей фигурируют также социал-демократический вице-канцлер Зигмар Габриэль и уходящий с поста председателя Европарламента Мартин Шульц, которого прочат в преемники Штайнмайера, выдвинутого кандидатом в федеральные президенты.

Оказывается, Габриэль, который, как считают в Германии, метит в канцлеры, имеет негативный рейтинг (43 процента дают оценку "плюс", 50 - "минус"), а Шульц - положительный: 57 процентов отзываются о нем хорошо, и только 22 процента - плохо.

Главные темы немцев

Миграционный кризис - причем, с большим отрывом - остается главной темой в Германии. Проблему беженцев, как важнейшую, с которой столкнулась страна, назвали 40 процентов опрошенных, что, однако, заметно меньше, чем в январе 2016 года, когда их было 76 процентов.

Растет, правда, доля немцев, считающих, что приток мигрантов будет иметь для Германии, скорее, негативные последствия. В сентябре 2015 года, то есть до начала массового притока беженцев, в ФРГ преобладало мнение, что мигранты - это не обуза, а обогащение для страны. Теперь так считают только 33 процента опрошенных, 50 процентов придерживаются противоположной точки зрения. Еще больше доля тех, кто вследствие притока беженцев ожидает роста преступности (62 процента опрошенных) и чрезмерного влияния ислама (55 процентов).

На втором месте в списке самых важных тем - внутренняя безопасность и угроза террора, на третьем - социальная справедливость. Далее следуют такие темы, как проблемы Евросоюза, образование, безработица, защита мира, которой озабочены в Германии три процента жителей - столько же, сколько и национальным вопросом, то есть тревогой за немецкую нацию.

Воскресный вопрос

Infratest dimap всегда задает респондентам такой вопрос: "За какую партию вы бы проголосовали, если бы выборы проходили в следующее воскресенье"? В этот раз ответы распределились следующим образом:

© Таблица

К сентябрю, когда в Германии пройдут парламентские выборы, симпатии избирателей могут измениться. Если же они останутся примерно такими же, то это будет означать, что канцлером ФРГ по-прежнему будет Ангела Меркель - либо, как сейчас, во главе коалиции с социал-демократами, либо в правительстве, сформированным ее консерваторами с "зелеными" и либералами. У потенциального же союза социал-демократов с "зелеными" и посткоммунистами, который позволил бы кандидату СДПГ занять пост канцлера, большинства по опросам пока нет.