Как в мире отмечают День труда

1 мая — один из самых отмечаемых праздников в мире. В более чем 50 странах он официально объявлен государственным и является нерабочим днем.

В некоторых государствах это, скорее, дань уважения бывшим или нынешним номинальным правительствам. В Андорре, к примеру, 1 мая — государственный праздник только потому, что государственным он является в Испании и Франции (номинальные соправители Андорры — президент Франции и епископ испанского города Сео-де-Уржель).

Официальным праздником Первомай является практически на всей территории бывшего советского блока, от Будапешта до Пхеньяна. После распада СССР и Варшавского блока некоторые страны, например Литва, демонстративно вычеркнули 1 мая из списка государственных праздников, однако через несколько лет вернули обратно. В Литве это произошло в 1996 году.

Некоторые страны, в частности Польша и Румыния, просто поменяли название праздника, сделав его менее политическим и социальным. В Польше он называется «Майский день», в Румынии — «День 1 мая».

Одной из первых стран мира, в которых 1 мая было объявлено официальным государственным праздником, была Германия, точнее, Третий рейх. Праздник назывался «День национального труда». После войны его сохранили в качестве государственных и Западная, и Восточная Германия. После объединения страны праздник остался в списке национальных.

В Италии 1 мая было официальным праздником до прихода к власти Муссолини. Фашистский режим заменил его на отмечавшийся 21 апреля День итальянского труда. После падения режима фашистский праздник был отменен, а День труда 1 мая восстановлен.

В Японии фактически отмечается два трудовых праздника. Официальный — День благодарности трудящимся — приходится на 23 ноября. Он был установлен в 1948 году, чтобы обеспечить рабочий класс праздником и подчеркнуть разрыв с императорским прошлым Японии. Кроме того, полуофициальным праздником остается и 1 мая. Оно не включено в список государственных, тем не менее приходится на как называемую Золотую неделю, начинающуюся Днем Сёва (29 апреля) и заканчивающуюся Днем детей 5 мая. Поэтому обычно 1 мая — выходной день, который профсоюзы используют для организации митингов и демонстраций.

На Ямайке День труда официально отмечается 24 мая. Этот день стал праздничным еще в 1902 году, но тогда он назывался Днем Виктории или Днем Империи, и отмечался в честь рождения скончавшейся за год до этого королевы, которую на острове почитали как освободительницу рабов. Однако к 1961 году, когда от Британской империи почти ничего не осталось, государственный праздник был отменен. 24 мая переименовали в День труда, так как накануне начались беспорядки рабочих, которые, как считается, способствовали независимости британской колонии. Организатор беспорядков, профсоюзный лидер Уильям Александр Кларк Бустаманте стал впоследствии первым премьер-министром страны.

На Багамских островах фактически два, а иногда и три Дня трудящихся, из которых 1 мая — самый неофициальный и самый непопулярный. Профсоюзы в этот день устраивают демонстрации и митинги. Для жителей Багам настоящий День труда — 7 июня. В этот день в 1942 году на островах прошла первая значительная забастовка трудящихся. В соответствии с законом о национальных праздниках, официально День труда отмечается в первый понедельник июня.

В Австралии праздник труда отмечается не на федеральном уровне, а на уровне штатов, и в разное время. Только в штате Квинсленд и в Северной территории День труда отмечается в мае. Большинство штатов и территорий отмечают его в первый понедельник октября, в других штатах — в первый или второй понедельник марта. Разнятся и официальные названия праздника — от Майского дня и Дня труда до Восьмичасового дня: все рабочие выступления в XIX и начале XX века шли под требованием установления восьмичасового рабочего дня без сокращения зарплаты.

В Великобритании День труда официально отмечается только в Шотландии в первый понедельник мая. В Англии, Уэльсе и Северной Ирландии первое воскресенье мая тоже является нерабочим днем, однако называется просто «майский выходной». В первый понедельник мая отмечают День труда и в Ирландской республике.

В Канаде и Соединенных Штатах День труда отмечают в первый понедельник сентября. Впервые его установили в качестве официального праздника в Орегоне в 1887 году. В 1894 году он стал официальным федеральным праздником. К тому времени его уже ввели в официальный список праздников в 30 штатах США.

На утверждение праздника федеральным оказали влияние трагические события так называемой Пульмановской забастовки — общенациональной забастовки железнодорожников 1894 года, разгоревшейся из-за ухудшений условий труда и сокращения зарплат. При разгоне демонстраций погибли 30 человек и были ранены 50. Уже через несколько дней Конгресс США одобрил законопроект, утверждающий День труда в качестве общенационального государственного праздника, а президент Гроувер Кливленд, распорядившийся несколькими неделями ранее применить силу против бастующих, подписал его, чтобы ослабить напряжение между классами, усилившееся после забастовки.

Одной из последних стран, официально признавших 1 мая в качестве государственного праздника стали Мальдивы. Это произошло в 2011 году.