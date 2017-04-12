Как менялось с годами отношение Рекса Тиллерсона к России

От разговоров о сотрудничестве политик и бизнесмен перешел к жесткой, но аккуратной критике. Называть президента Владимира Путина "военным преступником" Тиллерсон не готов, но химическую атаку на сирийскую провинцию Идлиб Россия все-таки "не предотвратила".

В среду Тиллерсон проводит переговоры с российскими официальными лицами. Помимо встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, не исключена также встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

"Определенная вероятность есть", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Русская служба Би-би-си собрала главные цитаты госсекретаря за минувшие годы.

Июнь 2008 года

На Экономическом форуме в Санкт-Петербурге Тиллерсон, руководивший тогда Exxon Mobil, говорил, что "необходимо усовершенствовать существующую судебную систему". "В России не уважают верховенство права", - сказал тогда он.

Август 2011 года

В конце августа 2011 года "Роснефть" и ExxonMobil расширили свое сотрудничество, объединив усилия для освоения ресурсов Арктики и Черного моря. "Это масштабное партнерство является важным стратегическим шагом для обеих компаний. Это соглашение вывело наши отношения на новый уровень и принесет выгоду обеим компаниям", - заявил тогда Тиллерсон, комментируя соглашение.

Июнь 2012 года

Во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным, приуроченной к подписанию соглашения с "Роснефтью", Тиллерсон подтвердил, что соглашение "будет способствовать укреплению отношений между странами и между компаниями".

Май 2014 года

Рекс Тиллерсон, отвечая на вопрос о возможных бизнес-проблемах в связи с введением санкций против России, заявил, что они никак не повлияли на бурение в России. "Мы чрезвычайно гордимся тем, что мы смогли реализовать в России. Они были очень хорошими партнерами", - сказал Тиллерсон на годовом собрании акционеров компании. Тогда же он подчеркнул, что Exxon "в целом не поддерживает" санкции против российских физических лиц, включая санкции против главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Декабрь 2016 года

"У меня очень тесные отношения с Путиным. Я не всегда соглашаюсь со всем, что он делает. Но я не всегда соглашаюсь и с тем, что делают другие лидеры. Но он [Путин] понимает, что я бизнесмен. Я инвестировал много денег, наша компания успешно инвестировала много денег в Россию", - признался Тиллерсон в декабре 2016 года.

Январь 2017 года

В январе 2017 года Тиллерсон, говоря об аннексии Крыма, сказал, что "Россия представляет опасность". "Я бы не использовал это слово. Это очень серьезные обвинения. Для того, чтобы делать подобные выводы, нужно больше информации", - сказал Тиллерсон также в январе 2017 года во время слушаний в Сенате, комментируя заявление сенатора Марко Рубио, который назвал Владимира Путина военным преступником. "Нам необходимо время от времени переводить Россию из категории постоянных противников в категорию партнеров. А по другим вопросам мы останемся противниками. Взаимодействие с Россией необходимо, чтобы определить, какими будут наши взаимоотношения", - добавил он.

Февраль 2017 года

"Соединенные штаты будут работать совместно с Россией, как только мы найдем области практического сотрудничества, которое принесет пользу американскому народу", - заявил Тиллерсон в середине февраля после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым на саммите G20 в Берлине.

Апрель 2017 года

10 апреля, на саммите G7 в Италии, госсекретарь раскритиковал действия России в Сирии, обвинив Россию в том, что она "не смогла предотвратить" химическую атаку на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, в результате которой погибли более 80 человек. США и Евросоюз убеждены в том, что ответственность за нападение несут ответственность силы, подконтрольные президенту Сирии Башару Асаду.