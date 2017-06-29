Как любимцы русскоязычных избирателей в Эстонии во власть ходили

В ноябре прошлого года в Эстонии произошло то, что кажется совершенно немыслимым для латвийской политики — после многолетней изоляции в парламентской оппозиции партия, традиционно представляющая интересы нацменьшинств, получила возможность возглавить правительство.

Но дальнейший ход событий трудно назвать "историей успеха": созданный Эдгаром Сависааром популярный бренд Центристской партии стремительно теряет поддержку русскоязычного электората, а сама организация находится на грани идеологического раскола.

DELFI попробовал разобраться, через какие испытания должны пройти межэтнические политические проекты и какие выводы нужно сделать латвийской партии "Согласия", которая имеет много общего с эстонскими "центристами".

9 мая как повод

В среду, 28 июня, группа политиков из Центристской партии, в которую входят евродепутат Яна Тоом, бывший-отстраненный мэр Таллина Эдгар Сависаар и депутаты парламента Ольга Иванова и Оудекки Лооне, сообщила журналистам, что рассматривает возможность пойти на осенние муниципальные выборы отдельным списком. Окончательное решение "бунтари" должны принять в течение недели. Официальная причина — идеологические разногласия с официальной линией партии.

Эстонские СМИ уже несколько недель пишут о том, что внутри самой популярной партии Эстонии назревает серьезный конфликт. Формальным поводом послужили события 9 мая — руководство партии тогда публично осудило тот факт, что два депутата эстонского парламента (Рийгикогу) Ольга Иванова и Оудекки Лооне возложили цветы к Бронзовому солдату, а Иванова к тому же дала интервью российскому новостному агентству "Спутник".

Председатель партии и премьер-министр страны Юри Ратас заявил, что у Эстонии нет причин праздновать День Победы в отличие от России. "Я считаю, что 9 мая 1945 года означало продолжение оккупации в еще более тяжелой форме", — пояснил Ратас свое отношение к поступку коллег.

По одному лекалу

Эстонскую Центристскую партию часто сравнивают с латвийским "Согласием". Политические достижения обеих организаций основаны на поддержке русскоязычного электората, благодаря чему "центристы" много лет контролируют Таллин и крупнейшие самоуправления на северо-востоке Эстонии (там живут преимущественно неэстонцы), "согласисты" — Ригу и Латгалию.

Обе партии придерживаются скорее левоцентристких взглядов и позиционируют себя как политическая сила, защищающая интересы нацменьшинств. Лидеры и "центристов", и "согласистов" в свое время совершали поступки, категорически не приемлемые для национально ориентированного мейнстрима: Нил Ушаков подписался на референдуме за второй государственный язык, Эдгар Сависсар выступал против переноса памятника "Бронзовому солдату". Каждого из них на страницах национальных СМИ регулярно упрекают в "пророссийскости". Другой повод для публичной критики обеих партий — наличие подписанных договоров о сотрудничестве с "Единой Россией".

Еще одно важное сходство: и "Согласие", и Центристская партия много лет демонстрировали успешные результаты на парламентских выборах, но при этом оставались нерукопожатыми для политического большинства.

Поход во власть

Судьба "центристов" развернулась на 180 градусов осенью прошлого года. Тогда на внеочередном конгрессе партия сменила руководство, и пост председателя перешел от Эдгара Сависаара, которого многие в Эстонии считают "прокремлевским", к политику нового поколения Юри Ратасу. Сразу после этого партия получила возможность войти в правительственную коалицию, а Ратас был назначен премьер-министром страны. Помимо центристов посты министров поделили между собой социал-демократы и национально ориентированная партия "Отечество и Республика" (аналог латвийского Visu Latvijai!-ТБ/ДННЛ).

Условия, на которых Центристскую партию взяли в правительство, нельзя назвать выгодными — хотя партия имеет самую крупную фракцию в парламенте (27 мест), как и остальным партнерам, ей досталось только 5 министерских портфелей, причем, среди них нет ни одного "силового" ведомства (МВД, Минобороны) и считающихся в политическом мире стратегически важных (Министерство иностранных дел, Министерство юстиции).

После попадания в правительство "центристы" заметно сменили свою риторику в отношении вопросов внешней политики: например, если Эдгар Сависаар выступал против антироссийских санкций, то Юри Ратас их поддерживает. Не удалось "центристам" до сих пор исполнить и те немногие обещания, которые были даны национальным меньшинствам, касающиеся гражданства и русского образования. Зато с подачи оказавшейся в оппозиции Партии реформ (аналог латвийского "Единства") в эстонском обществе начались активные дискуссии о необходимости перевести дошкольное обучение исключительно на эстонский язык. Новое руководство Центристской партии от участия в дебатах по непонятным причинам воздерживается.

Как следствие, партия стала терять доверие своей целевой аудитории. По неофициальным данным, поддержка среди русскоязычных упала с 83% в апреле до 68% в июне. Зато популярность "центристов" растет среди эстонцев, что, видимо, позволяет руководству партии делать оптимистичные прогнозы в отношении своего будущего.

Продолжение следует

Как далеко зайдет конфликт между группой Сависсара-Тоом и командой Ратаса, в которую, кстати, по-прежнему входит действующий вице-мэр Таллина и весьма популярный среди русскоязычного населения Михаил Кылварт, станет понятно в ближайшие недели. Вчера стороны взяли тайм-аут в надежде договориться.

В середине октябре этого года в Эстонии должны состояться очередные муниципальные выборы. Сценарий, при котором Сависаар-Тоом выставят собственный список кандидатов, может заметно изменить итоги голосования в Таллине и даже создать угрозу для правительственной коалиции, поскольку в группу сторонников "старого курса" входят и члены парламента. При таком раскладе у Ратаса есть все шансы лишиться как премьерской должности, так и с трудом завоеванного поста председателя партии.

По словам Яны Тоом, избирательный список и предвыборная программа потенциального союза в принципе уже готовы. В списке — 93 человека.

Разработчики альтернативного предвыборного проекта не собираются покидать ряды партии, но из заявлений руководства можно понять, что измену они не забудут — не простят.

СПРАВКА

Центристская партия Эстонии: что о ней нужно знать

Центристская партия вышла из недр Народного фронта Эстонии — еще перестроечного движения за политические перемены. До ноября 2016 года она возглавлялась популярным эстонским политиком Эдгаром Сависааром — премьер-министром страны на момент восстановления независимости. Центристская партия (ЦП) является обычной эстонской партией, за одним исключением: уже с начала 1990-х годов она уделяла пристальное внимание работе с русским и русскоязычным электоратом, чему, видимо, также способствовала определенная изоляция партии в эстонской политике после "пленочного скандала" 1995 года (преданный гласности факт записи Э. Сависааром переговоров с другими политиками).

Центристы нередко выступали в коалиции с "русскими" партиями и охотно принимали от них "перебежчиков" еще до того, как эти партии отправились в политическое небытие.

Интересно, что в отличие от Латвии, где так называемые латышские партии практически не проявляют интереса к голосам нацменьшинств, в Эстонии по примеру Центристской партии работать с русским избирателем (ставить русские фамилии в избирательные списки, использовать русский язык для коммуникации и т.д.) пытались практически все партии эстонского мейнстрима, особенно Социал-демократическая партия. Однако центристы сумели превратить "русские голоса" и действующих, особенно на местном уровне, русскоязычных политиков в важный ресурс на выборах. Самые яркие политические лидеры, выросшие из рядов ЦП — евродепутат Яна Тоом, вице-мэр Таллина Михаил Кылварт, депутат эстонского парламента Ольга Иванова и т.д.

Центристы несколько раз за последние годы выступали в защиту интересов меньшинств. Например, во время "войны памятников" 2006–2007 гг. они, по сути, пытались обеспечить неприкосновенность важного для русских военного мемориала в Таллине ("Бронзовый солдат"). Это было воспринято как работа на Россию, на ее идеологические установки. Кроме того, в ходе борьбы за сохранение русских гимназий соответствующие ходатайства подавались центральному правительству контролируемыми центристами муниципалитетами, что вызвало критику националистов и спецслужб.

Предполагаемая связь между помощью из российских источников на строительство православного храма в Таллине и предвыборной деятельностью партии дала тогдашнему президенту Томасу Хендрику Ильвесу повод открыто заявить об изоляции ЦП. Накануне парламентских выборов 2011 г. он сказал, что ни один президент не сможет вовлечь Центристскую партию в правительство до тех пор, пока "подобное поведение не будет осуждено и отвергнуто со стороны партии.

Новый лидер центристов Ратас, выступая в качестве кандидата в премьер-министры в парламенте в ноябре 2016 года, четко дал понять, что его партия разделяет основные для прочих эстонских партий подходы к внешней политике и к отношениям с Россией; судя по всему, таковы были условия для формирования правящей̆ коалиции.

Источник: "Особенности политического участия русскоязычного населения Эстонии и Латвии", "Этнографическое обозрение", № 2, 2017 г.