Как изменилось отношение к России в Турции из-за Алеппо?

Человек, убивший в Анкаре российского посла, кричал, что это месть за Алеппо.

События в Сирии и участие России в этом конфликте вызывало и продолжает вызывать у жителей Турции немало эмоций.

Русская служба Би-би-си попыталась понять, изменилось ли отношение к Москве и россиянам в Турции из-за участия России в сирийском конфликте.

"Эти страшные картины и видео были всюду. Неудивительно, что у кого-то сдали нервы", - говорит аспирант стамбульского университета Мармара Ринат Мухаметов.

В последние пару недель турецкие СМИ были заполнены историями из Алеппо.

На прошлой неделе сотни людей приняли участие в акциях протеста у зданий российских дипломатических миссий в Анкаре и Стамбуле.

Разрыв между кабинетами и улицей

Турецкие журналисты в деталях рассказывали о том, как идет штурм Алеппо и как ухудшается гуманитарная ситуация в городе. Но прямых обвинений в адрес России при этом практически не звучало.

Прогосударственные СМИ Турции сейчас стараются подавать действия России в позитивном ключе. Президент Турции Реджеп Эрдоган видит в Москве силу, которая может помочь ему закончить войну в Сирии на условиях, выгодных для Анкары.

Не получив от Запада поддержки идеи создания безопасной зоны на севере Сирии, Эрдоган пошел на тактический союз с Путиным. И риторика официальной Анкары по отношению к Москве была сильно смягчена.

В итоге возник зазор между настроем официальных властей и настроем мусульманской улицы, отмечает политолог Харун Сидоров.

"Исламская часть турецкого общества, конечно, восприняла падение суннитского Алеппо и устроенную в нем резню как свою трагедию, которой их страна не смогла помешать, хотя и обещала это сделать, - отмечает Сидоров. - Именно в этих кругах настрой по отношению к России резко негативный".

Оппоненты Эрдогана на протяжении нескольких лет критиковали его за солидарность с суннитами Сирии, противостоящими режиму Асада.

Линию Эрдогана оппозиция внутри Турции считала отходом от принципов светского национализма в сторону принципов панисламизма, отмечает политолог. Но в итоге именно это мнение и стало преобладающим в обществе.

Неизбежный союз?

Но при этом многие в Турции разделяют мнение о том, что для решения сирийской проблемы переговоры с Москвой необходимы.

"Лидеры общественного мнения и ведущие эксперты в Турции постоянно говорят о том, что действенной альтернативы соглашению с Россией нет. Другие варианты просто не работают. И аудитория постепенно укрепляется в этом убеждении", - отмечает научный сотрудник Британской академии Харун Йылмаз.

Сирийский кризис для Анкары - это уже больше, чем гражданская война в соседней стране. Это реальный фактор нестабильности для самой Турции.

С одной стороны, участвующие в сирийском конфликте курды все настойчивее требуют создания собственного государства. Это - прямая угроза территориальной целостности Турции в ее нынешнем виде.

С другой - внутри страны продолжают появляться ячейки радикальных исламистов. За последние два года запрещенная в России и ряде стран мира группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за несколько взрывов и нападений в Турции.

Рядовых жителей могут возмущать действия России в Алеппо, но проблемы в родной стране волнуют их еще больше.

"Люди хотят стабильности дома и окончания войны в Сирии. И сейчас им говорят, что добиться этой стабильности можно только разговаривая с Россией и Ираном. На данном этапе Эрдоган уверен, что ему проще договориться с Москвой, чем с Вашингтоном. И пока жители Турции склонны верить своему лидеру", - отмечает Йылмаз.

Напряжение растет

Эксперты и обыватели сходятся во мнении, что обстановка в турецком обществе остается напряженной.

Попытка государственного переворота в июле разделила жизнь многих людей на до и после. Более 40 000 человек были арестованы, тысячи людей потеряли работу.

Из-за нестабильности провальным получился туристический сезон. Многих волнует референдум, который может сделать Турцию президентской республикой.

Сохраняется угроза новых нападений со стороны исламских экстремистов и сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Но россияне, живущие в Турции, отмечают, что, несмотря на напряженность в обществе, не чувствуют враждебности.

"Я вижу, что турецкое общество выступает против действий России в Сирии, но я не чувствую, чтобы это переносилось на нас - обычных граждан России", - отмечает студент одного из стамбульских университетов Григорий Мавров.

"Живу в Стамбуле уже три года и не замечаю каких-то перемен в отношении турков к России. В последнее время было даже некоторое потепление. На утро после убийства российского посла многие турецкие знакомые и студенты в университете даже приносили мне соболезнования как представителю России", - продолжает он.

Подобные мнения высказывают и десятки других россиян, живущих в Турции, с которыми довелось поговорить за последнюю неделю.

"Люди в Турции склонны разделять политику и личные отношения. Политику России часто осуждают, но я не видел, чтобы этой политикой лично упрекали обычных россиян", - отмечает Ринат Мухаметов.

Ждать ли новых нападений на россиян?

Полицейских на улицах турецких городов гораздо больше, чем год или шесть месяцев назад. Но паниковать россияне, живущие в Турции, не склонны.

"С одной стороны, я не думаю, что на рядовых россиян еще будут нападения. С другой, никто не знает сколько еще психов ходит по улицам", - говорит Мухаметов.

"Накал в обществе в целом растет. Но туркам не свойственно пытаться все взять в свои руки. Они скорее будут надеяться на своего национального лидера. Люди верят, что Эрдоган видит их переживания и проблемы и сделает все, что нужно", - добавляет он.

Профессор Йылмаз уверен, что внимание турецкой общественности, напротив, переключится с Москвы на Вашингтон.

"Если поспрашивать людей на улицах Турции о том, кто представляет наибольшую угрозу для их страны, многие скажут, что это США. Не все заметили, но в последнее время шествия и акции протеста все чаще подходят к стенам американского посольства. Я вижу в этом тенденцию", - отметил ученый.

Политолог Сидоров уверен, что ближайшие несколько недель будут определяющими для будущего российско-турецких отношений:

"Если переговоры Анкары и Москвы приведут к какому-то взаимоприемлемому решению, радикализация [турецкого общества] может пойти на спад. Но если переговоры забуксуют, то радикализация будет нарастать, как и разрыв между мусульманской улицей и правящими кругами Турции".