Как изменилось отношение к России в Турции из-за Алеппо?

 (12)
bbcrussian.com
среда, 21 декабря 2016 г. 13:03
Человек, убивший в Анкаре российского посла, кричал, что это месть за Алеппо.
Rusijos ambasadoriaus palaikai grįžo į Maskvą
© AFI nuotr.

События в Сирии и участие России в этом конфликте вызывало и продолжает вызывать у жителей Турции немало эмоций.

Русская служба Би-би-си попыталась понять, изменилось ли отношение к Москве и россиянам в Турции из-за участия России в сирийском конфликте.

"Эти страшные картины и видео были всюду. Неудивительно, что у кого-то сдали нервы", - говорит аспирант стамбульского университета Мармара Ринат Мухаметов.

В последние пару недель турецкие СМИ были заполнены историями из Алеппо.

На прошлой неделе сотни людей приняли участие в акциях протеста у зданий российских дипломатических миссий в Анкаре и Стамбуле.

Разрыв между кабинетами и улицей

Турецкие журналисты в деталях рассказывали о том, как идет штурм Алеппо и как ухудшается гуманитарная ситуация в городе. Но прямых обвинений в адрес России при этом практически не звучало.

Прогосударственные СМИ Турции сейчас стараются подавать действия России в позитивном ключе. Президент Турции Реджеп Эрдоган видит в Москве силу, которая может помочь ему закончить войну в Сирии на условиях, выгодных для Анкары.

Не получив от Запада поддержки идеи создания безопасной зоны на севере Сирии, Эрдоган пошел на тактический союз с Путиным. И риторика официальной Анкары по отношению к Москве была сильно смягчена.

В итоге возник зазор между настроем официальных властей и настроем мусульманской улицы, отмечает политолог Харун Сидоров.

"Исламская часть турецкого общества, конечно, восприняла падение суннитского Алеппо и устроенную в нем резню как свою трагедию, которой их страна не смогла помешать, хотя и обещала это сделать, - отмечает Сидоров. - Именно в этих кругах настрой по отношению к России резко негативный".

Оппоненты Эрдогана на протяжении нескольких лет критиковали его за солидарность с суннитами Сирии, противостоящими режиму Асада.

Линию Эрдогана оппозиция внутри Турции считала отходом от принципов светского национализма в сторону принципов панисламизма, отмечает политолог. Но в итоге именно это мнение и стало преобладающим в обществе.

Неизбежный союз?

Но при этом многие в Турции разделяют мнение о том, что для решения сирийской проблемы переговоры с Москвой необходимы.

"Лидеры общественного мнения и ведущие эксперты в Турции постоянно говорят о том, что действенной альтернативы соглашению с Россией нет. Другие варианты просто не работают. И аудитория постепенно укрепляется в этом убеждении", - отмечает научный сотрудник Британской академии Харун Йылмаз.

Сирийский кризис для Анкары - это уже больше, чем гражданская война в соседней стране. Это реальный фактор нестабильности для самой Турции.

С одной стороны, участвующие в сирийском конфликте курды все настойчивее требуют создания собственного государства. Это - прямая угроза территориальной целостности Турции в ее нынешнем виде.

С другой - внутри страны продолжают появляться ячейки радикальных исламистов. За последние два года запрещенная в России и ряде стран мира группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за несколько взрывов и нападений в Турции.

Рядовых жителей могут возмущать действия России в Алеппо, но проблемы в родной стране волнуют их еще больше.

"Люди хотят стабильности дома и окончания войны в Сирии. И сейчас им говорят, что добиться этой стабильности можно только разговаривая с Россией и Ираном. На данном этапе Эрдоган уверен, что ему проще договориться с Москвой, чем с Вашингтоном. И пока жители Турции склонны верить своему лидеру", - отмечает Йылмаз.

Напряжение растет

Эксперты и обыватели сходятся во мнении, что обстановка в турецком обществе остается напряженной.

Попытка государственного переворота в июле разделила жизнь многих людей на до и после. Более 40 000 человек были арестованы, тысячи людей потеряли работу.

Из-за нестабильности провальным получился туристический сезон. Многих волнует референдум, который может сделать Турцию президентской республикой.

Сохраняется угроза новых нападений со стороны исламских экстремистов и сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Но россияне, живущие в Турции, отмечают, что, несмотря на напряженность в обществе, не чувствуют враждебности.

"Я вижу, что турецкое общество выступает против действий России в Сирии, но я не чувствую, чтобы это переносилось на нас - обычных граждан России", - отмечает студент одного из стамбульских университетов Григорий Мавров.

"Живу в Стамбуле уже три года и не замечаю каких-то перемен в отношении турков к России. В последнее время было даже некоторое потепление. На утро после убийства российского посла многие турецкие знакомые и студенты в университете даже приносили мне соболезнования как представителю России", - продолжает он.

Подобные мнения высказывают и десятки других россиян, живущих в Турции, с которыми довелось поговорить за последнюю неделю.

"Люди в Турции склонны разделять политику и личные отношения. Политику России часто осуждают, но я не видел, чтобы этой политикой лично упрекали обычных россиян", - отмечает Ринат Мухаметов.

Ждать ли новых нападений на россиян?

Полицейских на улицах турецких городов гораздо больше, чем год или шесть месяцев назад. Но паниковать россияне, живущие в Турции, не склонны.

"С одной стороны, я не думаю, что на рядовых россиян еще будут нападения. С другой, никто не знает сколько еще психов ходит по улицам", - говорит Мухаметов.

"Накал в обществе в целом растет. Но туркам не свойственно пытаться все взять в свои руки. Они скорее будут надеяться на своего национального лидера. Люди верят, что Эрдоган видит их переживания и проблемы и сделает все, что нужно", - добавляет он.

Профессор Йылмаз уверен, что внимание турецкой общественности, напротив, переключится с Москвы на Вашингтон.

"Если поспрашивать людей на улицах Турции о том, кто представляет наибольшую угрозу для их страны, многие скажут, что это США. Не все заметили, но в последнее время шествия и акции протеста все чаще подходят к стенам американского посольства. Я вижу в этом тенденцию", - отметил ученый.

Политолог Сидоров уверен, что ближайшие несколько недель будут определяющими для будущего российско-турецких отношений:

"Если переговоры Анкары и Москвы приведут к какому-то взаимоприемлемому решению, радикализация [турецкого общества] может пойти на спад. Но если переговоры забуксуют, то радикализация будет нарастать, как и разрыв между мусульманской улицей и правящими кругами Турции".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Американский генерал: Россия использует Сирию как полигон

Lieutenant General Ben Hodges
Генерал-лейтенант Бен Ходжес обвинил Россию в использовании Сирии в качестве полигона для обкатки вооружений и испытания боеприпасов в боевых условиях.

Одевает ли Британия противников на учениях в российскую форму? (1)

Одевает ли Британия противников на учениях в российскую форму?
Министерство обороны Великобритании не использует танки и военную форму российской армии для обозначения противника во время недавних учений, стало известно Русской службе Би-би-си.

Рождественская ярмарка в Берлине открылась после трагедии (1)

Berlyno Kalėdų mugė
В Берлине вновь открылась рождественская ярмарка, работа которой была приостановлена 19 декабря, когда грузовик врезался в толпу, убив 12 человек и покалечив десятки. Вокруг ярмарки теперь установлены заграждения. В знак скорби на ярмарке больше не горят яркие огни и не играет рождественская музыка.

Савченко исключили из украинской делегации в ПАСЕ (28)

Nadija Savčenko
Верховная Рада Украины проголосовала за исключение народного депутата Надежды Савченко из состава делегации парламента Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Немецкие власти выслали почти 24 000 мигрантов (19)

Немецкие власти выслали почти 24 000 мигрантов
Немецкие власти до конца ноября 2016 года выслали из страны 23 750 мигрантов. Об этом сообщает в четверг, 22 декабря, газета Die Welt со ссылкой на министерство внутренних дел. За весь 2015 год было выслано 20 888 человек.
Facebook друзья
Rambler's Top100