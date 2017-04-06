Как будет работать безвизовый режим для Украины

Это решение поддержал 521 депутат, 75 высказались против, 36 воздержались.

Теперь отмену виз для граждан Украины предстоит одобрить Совету ЕС. Решение вступит в силу после его публикации в официальном журнале Евросоюза.

Переговоры Украины и ЕС по безвизовому режиму идут с 2008 года; за это время, как признают в ЕС, Украина выполнила взятые на себя обязательства.

"Одобрение Европарламентом безвизового режима с Украиной - это историческое голосование не только для нашей страны, но и для объединенной Европы. Это заслуженная награда для украинцев за их веру в Европейскую идею", - прокомментировал решение депутатов украинский президент Петр Порошенко.

Как это будет работать

Главным условием для поездок в ЕС без виз будет биометрический паспорт.

Путешествовать можно будет без права работы на 90 дней каждые полгода. Это касается всех стран ЕС, за исключением Великобритании и Ирландии.

Зато украинцы смогут ездить без виз в четыре страны, не входящие в ЕС, однако входящие в шенгенскую зону - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

В то же время, как пояснили в Еврокомиссии, после введения безвизового режима и дальше нужно будет предоставлять по требованию таможенников ряд документов, чтобы "доказать надлежащее материальное положение и цель путешествия".

Пограничники теоретически могут требовать показать приглашение или бронирование гостиницы, а также обратный билет и подтверждение финансовой состоятельности.

Финансовую состоятельность обычно доказывают выпиской со счета или наличными из расчета 50 долларов в сутки.

Эти документы пограничники стран ЕС иногда просят показать и сейчас даже при наличии шенгенской визы.

Что нужно украинцу для безвизовой поездки?

Биометрический паспорт для выезда за границу

Подтверждение наличия денежных средств (обычно это доказывают выпиской с банковского счета или предъявлением наличности в расчете 50 долларов в сутки)

Документы о цели поездки

Полис медицинского страхования

Полис страхования гражданской ответственности автовладельца (в случае путешествия на автомобиле)

Подтверждение планов вернуться в Украину (обратный билет)

На сколько можно ехать?

На 90 дней в течение каждых полгода

В бизнес-, туристических и семейных целях, для обучения, деловых поездок и участия в выставках, конференциях

И что теперь?

Вопрос о безвизовом режиме для Украины еще должен 26 апреля проголосовать Комитет постоянных представителей (COREPER) и позже принять Совет министров ЕС.

После одобрения Советом ЕС документ подпишут и опубликуют в официальном журнале ЕС.

С момента публикации безвизовый режим заработает через 20 дней (ориентировочно - с 11 июня).