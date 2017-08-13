Как Анкара мешает немецким туркам стать гражданами Германии

Консульства Турции в Германии все чаще отказывают в разрешении на выход из турецкого гражданства. О трех характерных примерах - у DW.

Серхат Мустафоглу живет в Германии 37 лет. Двое его детей родились и выросли в Гамбурге. Ничего необычного, что теперь Серхат хочет получить немецкий паспорт. Барис Реяс и Дениз Демир (все трое мужчин опасаются проблем с турецкими властями, поэтому их имена изменены) тоже хотят принять гражданство ФРГ. Реяз прожил здесь уже 24 года, Демир приехал в Гамбург в 2002 году.

Немецкие власти не видят никаких препятствий и уже одобрили заявления всех троих о получении немецкого гражданства. Не хватает только разрешения на выход из турецкого гражданства, в котором им было пока отказано под различными предлогами. В генконсульстве Турции в Гамбурге Денизу Демиру сообщили, что его паспорт должен остаться в консульстве.

По всей Германии немецким властям пока известны семь подобных случаев. Правительство ФРГ в ответ на запрос депутатов бундестага от Левой партии подтвердило, что консульства Турции в трех федеральных землях - Берлине, Баварии и Гамбурге - отказывались возвращать паспорта турецким гражданам, желающих получить немецкое гражданство.

Совет от ведомства по делам иностранцев

Представители ведомств, занимающихся принятием иностранцев в немецкое гражданство, обсуждали данную проблему на одном из заседаний в Берлине в июне. Участники встречи констатировали, что имели место случаи, когда "некоторые немногие турецкие кандидаты на получение немецкого гражданства" сообщали о проблемах при выходе из турецкого гражданства, рассказал DW представитель ведомства по делам иностранцев и предоставления гражданства.

В Берлине был официально зарегистрирован только один подобный случай. В Гамбурге говорят о четырех изъятых паспортах. Однако Барис Реяз предполагает, что таких случаев гораздо больше: "Я знаю несколько турок, с которыми это произошло. Если их тоже посчитать, количество пострадавших увеличится почти вдвое".

Многие, включая Реяза, предпочитают не обращаться в консульства, боясь потерять свой паспорт. Даже сотрудница ведомства по делам иностранцев в Гамбурге посоветовала Реязу подождать. Это было в марте, за несколько недель до референдума по изменению Конституции Турции. "В ведомстве мне сказали, что сейчас политическая ситуация в Турции обострилась, а потом все может успокоиться", - говорит Реяз. Больше немецкие власти ему ничем помочь не смогли. Денизу Демиру тоже никто не смог помочь, когда он остался без паспорта: "Мне посоветовали, чтобы я обратился за помощью к турецкой общине".

Стигма сторонников движения Гюлена

Демир еще дважды безуспешно обращался в генконсульство Турции, но ему так и не удалось получить свой паспорт обратно. Объяснений не последовало. Но и Демир, и Реяз уверены, что причиной отказа в выходе из турецкого гражданства могли стать их связи с движением Фетхуллаха Гюлена "Хизмет". Власти в Анкаре уверены, что Гюлен год назад организовал попытку провалившегося государственного переворота в Турции. После этого были арестованы тысячи предполагаемых сторонников Гюлена. Более 50 тысяч из них находятся сейчас за решеткой.

"Анкара считает, что у турецкого государства есть проблемы с группой людей, которые хоть и не участвовали активно в попытке переворота, но являются частью движения "Хизмет", - объясняет Юнус Улусой из фонда "Центр изучения Турции и исследования вопросов интеграции". Эксперт считает весьма вероятным, что изъятие паспортов связано с принадлежностью к движению Гюлена.

Дениз Демир преподавал в одном из объединений репетиторов движения "Хизмет". Барис Реяс работал журналистом-фрилансером для ныне закрытого немецкого издания газеты Zaman, близкой к гюленистам. "Я был спортивным обозревателем и не имел ничего общего с политикой. Но как сотрудника Zaman тебя сразу зачисляют в определенную категорию", - заявил Реяз DW.

Клеймо "предателя"

Серхат Мустафоглу тоже работал в газете Zaman. Когда он захотел подать заявление о выходе из турецкого гражданства в генконсульстве Турции в Гамбурге, у него попытались отнять паспорт: "Мне сказали, что не дадут разрешения, если я не отдам паспорт". Он решил забрать свой паспорт и уйти.

Однако Мустафоглу тяготят не только события в консульстве, но и реакции в его окружении: "Есть люди, которых я знаю уже долгие годы, и которые теперь называют меня предателем". Всего за одну ночь, когда произошла неудачная попытка путча в Турции, его старые знакомые изменили свое мнение о нем.

Такое отношение знакомо и Барису Реязу. Он все же решился пойти в консульство, несмотря на то, что накануне ночью его мучили кошмарами. Реяз вздохнул с облегчением, когда получил обратно свой паспорт и смог без проблем подать заявление о выходе из турецкого гражданства. Сейчас он ждет подтверждения, что заявление удовлетворено.

А вот у Дениза Демира уже полгода нет паспорта, и он не верит, что когда-либо вернет его обратно. Однако надежда на получение немецкого гражданства у него все же еще остается. По решению МВД Германии немецкий паспорт можно получить и без справки о выходе из другого гражданства. Но только через два года после того, как было подано заявление об отказе от такого гражданства. Для Демира это означает как реальную надежду, но и начало проблем - ведь в ближайшие полтора года ему придется обходиться без паспорта.