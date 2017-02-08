Качиньский высказывается за ядерный паритет между ЕС и Россией

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Inopressa.ru
среда, 8 февраля 2017 г. 08:20
В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский высказывается за ядерный паритет между ЕС и Россией.
Jaroslawas Kaczynskis
© AP/Scanpix

На фоне растущей напряженности в отношениях между Востоком и Западом следует быть готовым к "гигантским затратам" в связи с наращиванием ядерного потенциала. Кроме того, лидер национал-консервативной партии выступает за фундаментальное реформирование Евросоюза. Только таким образом ЕС сможет выжить, уверен польский политик.

По его словам, ЕС "был успешен, пока не были допущены две серьезные ошибки: это Лиссабонский договор и миграционная политика".

Канцлера Германии Ангелу Меркель — накануне ее визита в Варшаву — Качиньский в интервью FAZ называет политиком "номер один в Европе". И это, подчеркивает он, "нездоровая ситуация".

По его мнению, следует изменить ряд договоров: "Нужно усилить национальные государства и сократить объем полномочий ЕС. Помимо этого, мы должны защититься от моноцентризма. Германия выигрывает от него, другие — нет".

Останавливаясь на миграционном кризисе, Качиньский заметил, что разум говорит в пользу того, чтобы помогать беженцам — но только непосредственно на местах. Массовый прием беженцев больше походит на "ликвидацию основанной на христианских ценностях цивилизации".

В беседе с изданием Ярослав Качиньский подверг критике кандидата на должность федерального канцлера от СДПГ Мартина Шульца, в том числе, в связи с его "симпатиями в адрес России".

При этом многие в Польше одобряют позицию канцлера Меркель в связи с действиями России на Украине.

"Меркель поддерживает антироссийские санкции. Хорошо и то, что Германия также отправляет своих военных на восточные рубежи НАТО", — отмечает польский политик.

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