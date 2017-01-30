Качиньский: отношения с Украиной зависят от подхода к истории

«Польско-украинские отношения сегодня находятся под знаком вопроса», - заявил 30 января лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в интервью Радио Жешув.

Он подчеркнул, что будущее сотрудничество между Польшей и Украиной зависит от отношения Украины к истории.

«По-прежнему нет уверенности по поводу того, пойдет ли Украина в том направлении, с которым Польша не сможет согласиться. Имеется в виду, будет ли она основывать свою историю на традициях УПА, на традициях организаций, которые совершали чудовищные преступления против поляков. Или, возможно, она откажется от этого пути», - отметил лидер партии.