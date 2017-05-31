Изучавшие условия труда на фабрике Иванки Трамп активисты пропали

Deutsche Welle
среда, 31 мая 2017 г. 13:53
China Labor Watch тайно наблюдала за условиями труда на фабрике в Китае, производящей обувь для фирмы Иванки Трамп. Один активист организации задержан, еще двое пропали.
© AP / Scanpix

Активист американской правозащитной организации China Labor Watch Хуа Хэйфэн, который тайно расследовал условия труда на фабрике, выпускающей обувь для фирмы Иванки Трамп, задержан. Об этом в среду, 31 мая, сообщает AP.

Жена Хэйфэна рассказала, что ей позвонили из полиции и сказали, что ей не разрешается видеться с мужем, разговаривать с ним и получать от него деньги. Женщине сказали, что это все, что ей положено знать. Хэйфэн обвиняется в проведении незаконной слежки, сообщает агентство.

Организация China Labor Watch также не может связаться еще с двумя своими представителями в Китае — Ли Чжао и Су Хэн. Ее директор Ли Дзян высказал предположение, что их держат на фабрике или в полиции.

China Labor Watch планировала в следующем месяцев опубликовать доклад с рассказом о низких зарплатах, чрезмерных переработках и злоупотреблениях при использовании труда студентов и стажеров. Законны ли в Китае методы скрытого наблюдения, которые использовала организация, неизвестно, уточняет AP.

Базирующаяся в Нью-Йорке организация работает на территории Китая уже 17 лет и, по словам ее директора Ли Дзяна, никогда прежде не сталкивалась с такими действиями силовиков. Ли Чжао и Хуа Хэйфэн ранее в мае и апреле были остановлены полицией при попытке вылететь в Гонконг. Хэйфэн позднее рассказал Ли Дзяну, что полицейские требовали, чтобы он прекратил заниматься наблюдением за фабрикой.

Deutsche Welle
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