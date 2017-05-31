Изучавшие условия труда на фабрике Иванки Трамп активисты пропали

Активист американской правозащитной организации China Labor Watch Хуа Хэйфэн, который тайно расследовал условия труда на фабрике, выпускающей обувь для фирмы Иванки Трамп, задержан. Об этом в среду, 31 мая, сообщает AP.
Жена Хэйфэна рассказала, что ей позвонили из полиции и сказали, что ей не разрешается видеться с мужем, разговаривать с ним и получать от него деньги. Женщине сказали, что это все, что ей положено знать. Хэйфэн обвиняется в проведении незаконной слежки, сообщает агентство.
Организация China Labor Watch также не может связаться еще с двумя своими представителями в Китае — Ли Чжао и Су Хэн. Ее директор Ли Дзян высказал предположение, что их держат на фабрике или в полиции.
China Labor Watch планировала в следующем месяцев опубликовать доклад с рассказом о низких зарплатах, чрезмерных переработках и злоупотреблениях при использовании труда студентов и стажеров. Законны ли в Китае методы скрытого наблюдения, которые использовала организация, неизвестно, уточняет AP.
Базирующаяся в Нью-Йорке организация работает на территории Китая уже 17 лет и, по словам ее директора Ли Дзяна, никогда прежде не сталкивалась с такими действиями силовиков. Ли Чжао и Хуа Хэйфэн ранее в мае и апреле были остановлены полицией при попытке вылететь в Гонконг. Хэйфэн позднее рассказал Ли Дзяну, что полицейские требовали, чтобы он прекратил заниматься наблюдением за фабрикой.