Израиль впервые за 20 лет построит новое поселение на Западном берегу

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bbcrussian.com
пятница, 31 марта 2017 г. 18:00
Израиль объявил, что начнет строительство нового поселения на оккупированном Западном берегу реки Иордан впервые за последние 20 лет.
Žydų nausėdija Vakarų Krante
© Reuters / Scanpix

Поселение будет построено неподалеку от палестинского города Наблус. Решение было принято на заседании израильского Кабинета безопасности.

В поселении, в частности, планируется разместить бывших жителей Амоны - небольшого поселка в Самарии, который был принудительно расселен по решению израильского суда.

Суд счел, что этот небольшой поселок незаконно находится на палестинских территориях. При выселении его жителей произошли столкновения с полицией.

Палестинцы осудили план по строительству новых поселений и призвали международное сообщество вмешаться.

Около 500 тысяч евреев живут в 140 поселениях, построенных за время израильской оккупации Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима, занятых Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года.

Поселения считаются незаконными в соответствии с нормами международного права, хотя Израиль оспаривает это.

С начала года Израиль уже не первый раз объявляет о планах расширения поселений, и это вызывает негативную ответную реакцию у палестинцев.

Между тем после того, как в конце января министерство обороны Израиля объявило о строительстве еще 2,5 тыс. единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу, представитель генсека ООН заявил, что организация считает подобное строительство незаконным и препятствующим установлению мира.

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