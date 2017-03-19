Израиль угрожает уничтожить всю систему ПВО Сирии

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bbcrussian.com
воскресенье, 19 марта 2017 г. 17:28
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что в случае нового обстрела зенитными ракетами израильских самолетов вся система противовоздушной обороны Сирии будет немедленно уничтожена.
© DELFI, S.Berlinsko nuotr.

Два дня назад сирийская армия признала, что сирийские ракеты были выпущены по израильским самолетам в Сирии.

Одну из ракет удалось сбить, две другие упали на землю на территории Израиля. Израильские самолеты не получили повреждений.

Это первый случай боевого применения комплекса Arrow, который входит в израильскую систему ПРО.

По мнению военного обозревателя Би-би-си Джонатана Маркуса, данный инцидент, о котором стало известно из официального заявления Армии обороны Израиля, знаменует собой серьезную эскалацию напряженности между Израилем и Сирией.

В начале марта назад израильский премьер Биньямин Нетаньяху посетил Москву, где встречался с президентом Путиным. Российские радары и самолеты контролируют значительную часть воздушного пространства Сирии.

Вероятно, этот эпизод можно также расценить как сигнал всем участвующим в конфликте сторонам, что если поставки оружия "Хезболле" продолжатся, Израиль готов к эскалации своей воздушной кампании.

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