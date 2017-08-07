Израиль тоже решил прекратить деятельность "Аль-Джазиры"

Власти Израиля хотят закрыть представительства катарского телеканала "Аль-Джазира" в стране и отозвать аккредитацию журналистов, сообщил министр связи Аюб Кара.

Кара обвинил телеканал в поддержке терроризма, уточнив, что и обе версии телеканала (на английском и на арабском языках) должны прекратить вещание.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил журналистов телеканала в "подстрекательстве". В "Аль-Джазире" заявили о том, что телеканал является независимым СМИ. Нетаньяху считает, что телеканал способствовал обострению кризисной ситуации вокруг священного места для иудеев и мусульман в Иерусалиме — Храмовой горы (или аль-Харам аль-Кудс аш-Шариф).

Новые меры безопасности, принятые Израилем после того, как по соседству с горой убили двух полицейских, вызвали протесты среди палестинского населения. В конце июля Нетаньяху пообещал прекратить работу "Аль-Джазиры" на территории страны.

Министр связи Кара сказал, что операторы кабельного телевидения согласились исключить канал из предлагаемых ими пакетов, но для закрытия иерусалимского бюро телеканала потребуются дополнительные меры.

Руководство "Аль-Джазиры" заявило, что журналистам канала запретили приходить на пресс-конференцию министра.

За последние месяцы "Аль-Джазиру" неоднократно критиковали власти сразу нескольких государств региона, что вызвало беспокойство у защитников свободы прессы. Так, Саудовская Аравия и Иордания закрыли бюро финансируемого Катаром вещателя в рамках своей дипломатической кампании против этой страны. Телевизионный канал новостей на арабском языке в Катаре впервые был запущен в 1996 году.