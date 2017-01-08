Израиль сокращает финансирование ООН

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Deutsche Welle
воскресенье, 8 января 2017 г. 13:30
Израиль в 2017 году уменьшит свой ежегодный взнос в ООН на 6 млн долларов. Таков ответ властей страны на резолюцию Совбеза, осуждающую строительство поселений на палестинских землях.
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

Израиль сокращает финансирование Организации Объединенных Наций (ООН). Это решение принято в ответ на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая осуждает строительство поселений на палестинских территориях.

"Государство Израиль приняло решение в 2017 году сократить наш ежегодный взнос на 6 млн долларов", — заявил в субботу, 7 января, представитель израильского МИДа.

Это примерно соответствует тем выплатам, которые ООН осуществляет в поддержку "антиизраильских организаций", подчеркнул он. Всего Израиль переводит на счета ООН около 40 млн долларов в год, напоминает агентство AP.

То, что сокращение финансирования является ответом на принятие Совбезом ООН резолюции с требованием к Израилю "незамедлительно и полностью прекратить строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим", сообщил также в своем микроблоге Twitter постоянный представитель Израиля в ООН Данни Данон.

Реакция Нетаньяху

Резолюция вызвала негативную реакцию у властей Израиля. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал ее "пристрастной" и "позорной", а также еще в конце декабря дал поручение пересмотреть отношения с ООН.

Кроме того, Израиль принял ряд дипломатических мер в отношении стран, поддержавших резолюцию. Именно по этой причине был отменен визит в Израиль украинского премьера Владимира Гройсмана.
Резолюция была принята 23 декабря.

США при голосовании воздержались, все остальные 14 членов Совбеза высказались в поддержку документа.

Deutsche Welle
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