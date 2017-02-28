Израиль предложил арабским странам создать "НАТО" против Ирана

 (3)
Deutsche Welle
вторник, 28 февраля 2017 г. 16:05
Главный враг умеренных арабских стран не Израиль, а Иран, считает министр обороны Израиля Авигдор Либерман. Он предложил Саудовской Аравии создать военный альянс по примеру НАТО.
Avigdoras Liebermanas
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Израиль предложил Саудовской Аравии и другим суннитским арабским странам создать оборонительный альянс по принципу НАТО. Об этом в интервью немецкому изданию Die Welt сообщил министр обороны Израиля Авигдор Либерман. Интервью вышло во вторник, 28 февраля.

"Пришло время совершенно открыто организовать формальный союз, коалицию всех умеренных сил на Ближнем Востоке против террора", - заявил Либерман.

Умеренные суннитские государства понимают, что "наибольшую опасность для них представляют не Израиль, не сионизм, а Иран", - подчеркнул министр.

По его словам, партнерами такого альянса могут стать как мусульмане, так и иудеи или христиане.

Израильские ноу-хау - арабским армиям

Примером такого альянса Либерман назвал НАТО. "У настоящей коалиции должны быть и настоящие обязательства. Посмотрите на НАТО. В основе альянса лежит принцип, что каждая страна готова как защитить, так и принять защиту от других стран", - подчеркнул Либерман.

Израиль мог бы помочь арабским странам военными ноу-хау и модернизацией их армий. "Умеренные арабские страны нуждаются в Израиле для своего выживания больше, чем Израиль нуждается в них", - отметил министр.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Figaro: Почему Россия разделяет французскую интеллигенцию (4)

Figaro: Почему Россия разделяет французскую интеллигенцию
"Путинская Россия воздействует на французских интеллектуалов по принципу притяжения-отталкивания, что не может сводиться к спору "правозащитников" и "реакционеров". Первопричина кроется в длительном противостоянии между "славянофилами" и "западниками", - пишет журналистка Le Figaro Эжени Бастье.

Израиль предложил арабским странам создать "НАТО" против Ирана (3)

Avigdoras Liebermanas
Главный враг умеренных арабских стран не Израиль, а Иран, считает министр обороны Израиля Авигдор Либерман. Он предложил Саудовской Аравии создать военный альянс по примеру НАТО.

"Нафтогаз Украины" обвинил "Газпром" в нарушениях условий контракта (13)

Naftogaz
"Газпром" не обеспечивает уровень давления в украинской газотранспортной системе, предусмотренный условиями договора. Об этом заявил холдинг "Нафтогаз Украины".

В Германии предъявили обвинение по "делу девочки Лизы" (5)

В Германии предъявили обвинение по делу девочки Лизы
Сексуальное насилие в отношении 13-летней Лизы из Берлина было совершенно за несколько месяцев до ее исчезновения в январе. 23-летнему берлинцу предъявлено обвинение.

На карнавале в Рио обрушилась платформа с танцорами самбы

Rio de Žaneiro karnavalas
По меньшей мере 12 человек получили ранения во время ежегодного парада-карнавала в Рио-де-Жанейро.
Facebook друзья
Rambler's Top100