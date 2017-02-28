Израиль предложил арабским странам создать "НАТО" против Ирана

Израиль предложил Саудовской Аравии и другим суннитским арабским странам создать оборонительный альянс по принципу НАТО. Об этом в интервью немецкому изданию Die Welt сообщил министр обороны Израиля Авигдор Либерман. Интервью вышло во вторник, 28 февраля.

"Пришло время совершенно открыто организовать формальный союз, коалицию всех умеренных сил на Ближнем Востоке против террора", - заявил Либерман.

Умеренные суннитские государства понимают, что "наибольшую опасность для них представляют не Израиль, не сионизм, а Иран", - подчеркнул министр.

По его словам, партнерами такого альянса могут стать как мусульмане, так и иудеи или христиане.

Израильские ноу-хау - арабским армиям

Примером такого альянса Либерман назвал НАТО. "У настоящей коалиции должны быть и настоящие обязательства. Посмотрите на НАТО. В основе альянса лежит принцип, что каждая страна готова как защитить, так и принять защиту от других стран", - подчеркнул Либерман.

Израиль мог бы помочь арабским странам военными ноу-хау и модернизацией их армий. "Умеренные арабские страны нуждаются в Израиле для своего выживания больше, чем Израиль нуждается в них", - отметил министр.