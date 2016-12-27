Израиль ограничил связи с Россией из-за резолюции Совбеза ООН

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Deutsche Welle
вторник, 27 декабря 2016 г. 16:45
Израиль глубоко возмущен резолюцией Совбеза ООН, осуждающей строительство еврейских поселений. В отместку он ограничил отношения со странами, поддержавшими этот документ.
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

После принятия Советом Безопасности ООН резолюции, осуждающей строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, Израиль ограничивает контакты с целым рядом государств.

Визиты членов израильского правительства в страны, поддержавшие эту резолюцию, а также сотрудничество с посольствами этих стран будут "временно ограничены", заявил представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон во вторник, 27 декабря. Одновременно он подчеркнул, что о разрыве дипломатических отношений речь не идет.

В свою очередь замминистра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели в интервью израильскому армейскому радио заявила, что странам, поддержавшим резолюцию Совбеза ООН, ясно дадут понять, что они "не могут рассчитывать на Израиль как на что-то, само собой разумеющееся".

Представители этих стран впредь не смогут "паломничать в Израиль, чтобы учиться борьбе с террором, защите от киберпреступности или технологиям в сфере сельского хозяйства, а потом делать в ООН то, что им вздумается", предупредила Хотовели.

Израиль уже отменил запланированный на конец декабря визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и министра иностранных дел Сенегала Манкёра Ндиайе.

СМИ сообщают также, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от встречи с главой британского правительства Терезой Мэй в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе в январе, хотя официального подтверждения этой информации нет.

Совет Безопасности ООН 23 декабря принял - впервые с 1979 года - резолюцию, осуждающую строительство Израилем еврейских поселений на оккупированных территориях.

Это стало возможным благодаря тому, что США, вопреки многолетней практике, не воспользовались правом вето, а лишь воздержались при голосовании. Все остальные 14 стран-членов Совбеза, включая Россию, проголосовали в поддержку резолюции.

Deutsche Welle
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