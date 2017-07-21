Израиль ограничил доступ мусульман на Храмовую гору

На пятничную молитву смогут попасть только женщины и мужчины старше 50 лет, заявил представитель полиции. В Старом городе Иерусалима и соседних районах полиция приведена в повышенную готовность.

Израиль в пятницу, 21 июля, ограничил доступ мусульман на Храмовую гору в Иерусалиме в ответ на угрозу терактов со стороны палестинцев. На пятничную молитву смогут попасть только женщины и мужчины старше 50 лет, заявил представитель полиции.

По его словам, власти хотят предоставить возможность провести пятничную молитву и одновременно обеспечить безопасность. В Старом городе Иерусалима и соседних районах полиция приведена в повышенную готовность.

Вечером в четверг неподалеку от Храмовой горы произошли столкновения полиции с палестинцами, бросавшими в стражей порядка камни и бутылки. Одна из причин столкновений - решение полиции от 16 июля установить металлодетекторы на подходах к Храмовой горе.

Принято оно было после того, как в прошлую пятницу трое арабов открыли огонь и застрелили двух и ранили одного полицейского. По данным полиции, стражи порядка заметили троих вооруженных мужчин у Львиных ворот Старого города. Они открыли огонь по сотрудникам полиции и побежали в сторону мечетей на Храмовой горе. Полиция ликвидировала нападавших. У них были найдены две винтовки и пистолет.

"Израиль привержен сохранению статус-кво на Храмовой горе и обеспечению безопасности верующих и посетителей", - сообщил ранее кабинет министров Израиля. Правительство дало полиции право принимать любые решения, необходимые для свободного доступа на Храмовую гору.

Вместе с тем правительство согласилось с решением полиции установить в районе рамки металлодетекторов и ограничить допуск на Храмовую гору мужчинам младше 50 лет. "Поскольку была пересечена красная черта, и на Храмовой горе было использовано автоматическое оружие, правила безопасности необходимо изменить", - сообщил в эфире Второго канала израильского телевидения министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан.