Израиль одобрил строительство 3000 домов на Западном берегу

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bbcrussian.com
среда, 1 февраля 2017 г. 12:37
Правительство Израиля одобрило строительство еще 3 тыс. единиц жилья на Западном берегу Иордана, сообщил в своем "Твиттере" премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху.
© Reuters

На сайте министерства обороны уточняется, что строительство одобрил глава ведомства Авигдор Либерман. Минобороны управляет территориями, которые оказались под контролем Израиля после войны 1967 года.

ООН называет эти земли оккупированными. Израильские власти считают, что эти земли находятся под контролем Израиля на законных основаниях.

Это уже третье объявление о строительстве новых домов на спорных территориях. 24 января минобороны объявило о строительстве 2,5 тыс. единиц жилья на Западном берегу Иордана, а двумя днями ранее стало известно о планах Израиля построить 566 домов в Восточном Иерусалиме.

Обе территории - Восточный Иерусалим и Западный берег реки Иордан - палестинцы считают своими. Международное сообщество также считает, что строительство израильских домов на этих землях не имеет под собой юридических оснований. Израиль не согласен с этой позицией.

Руководство Израиля заручилось поддержкой нового американского президента Дональда Трампа, который пообещал всемерно отстаивать интересы Израиля.

В декабре 2016 года в ООН была принята резолюция, в которой содержится призыв "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

За документ, изначально подготовленный Египтом, но впоследствии отозванный им, проголосовали 14 членов Совбеза ООН. Воздержался только представитель США, хотя ранее Америка всегда накладывала вето на подобные реозлюции.

Израильские власти в ответ обвинили администрацию уходящего президента США Барака Обамы в попытке напоследок насолить Израилю, назвав этот шаг постыдным.

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