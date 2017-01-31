Израиль и США обсудят возобновление санкций против Ирана

Иран, согласно данным властей США и Израиля, провел в конце января испытания баллистической ракеты средней дальности. Как заявил журналистам во вторник, 31 января, официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, эти испытания могут являться нарушением резолюции ООН и привести к возобновлению санкций против Исламской республики.

США обратились в Совет Безопасности ООН с призывом провести срочные консультации по этому вопросу. Ранее с аналогичной просьбой выступил постоянный представитель Израиля при ООН, призвавший Совбез "незамедлительно" отреагировать на действия Ирана, которые ставят под угрозу мир на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал на своей странице в Facebook, что намерен поставить вопрос о возобновлении санкций против Ирана во время своей первой встречи с президентом США Дональдом Трампом, намеченной на 15 февраля 2017 года. Оба политика являются ярыми противниками ядерной сделки с Ираном, а Трамп во время предвыборной кампании неоднократно называл это соглашение "катастрофическим".

Иран отрицает обвинения

В свою очередь Тегеран не видит в проведенных испытаниях нарушения резолюции ООН 2231, запрещающей Ирану разрабатывать ракеты, способные нести ядерное оружие. "Речь идет об испытании ракеты без атомной боеголовки. Поэтому этот тест не является нарушением резолюции ООН", - цитирует агентство dpa главу МИД Ирана Джавада Зарифа. По его словам, испытания не несли угрозу другим странам, а были направлены лишь на защиту иранских границ. А для этого, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, Иран не нуждается в разрешении других стран.

По данным телеканала Fox News запуск был проведен в воскресенье, 29 января, с площадки, расположенной примерно в 225 километрах от Тегерана. Во время испытаний ракета пролетела около 1000 км и была взорвана при возвращении в атмосферу Земли.