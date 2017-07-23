Израиль готов пересмотреть меры безопасности на Храмовой горе

Представители "ближневосточного квартета" (Россия, США, Евросоюз и ООН) в субботу вечером выразили озабоченность в связи с эскалации насилия между палестинцами и израильтянами в Старом городе Иерусалима и на Западном берегу реки Иордан.

В результате столкновений, начавшихся после усиления мер безопасности на Храмовой горе, погибли пятеро палестинцев. Трое израильтян были убиты накануне в поселении на Западном берегу.

Волна насилия поднялась после того, как на прошлой неделе израильтяне установили металлодетекторы в этом священном как для иудеев, так и для мусульман месте в Иерусалиме. Это случилось после того, как на прошлой неделе рядом с Храмовой горой были убиты двое израильских полицейских.

Тем временем власти Израиля заявили, что готовы рассмотреть различные способы поддержания безопасности на Храмовой горе, где находится мечеть Аль-Акса.

Генерал-майор Йоав Мордехай призвал мусульманский мир выдвинуть альтернативные предложения.

"Мы надеемся, что Иордания и другие арабские страны могут предложить другое решение [этой проблемы] безопасности", - сказал он в интервью Арабской службе Би-би-си, отвечая на вопрос о рамках-металлоискателях.

По словам генерала Мордехая, это могут быть современные электронные и кибертехнологии. "Израиль готов к [любому] решению. Нам нужно решение [по вопросу] безопасности, а не политическое или религиозное", - подчеркнул он.

Редактор по Ближнему Востоку Всемирной службы Би-би-си Алан Джонстон отмечает, что это первый признак смягчения позиции Израиля.

В субботу произошли новые столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности. Число погибших палестинцев увеличилось до пяти. Один из них был смертельно ранен в результате преждевременного взрыва самодельной бензиновой бомбы, пишет Франс пресс.

Палестинцы обвиняют Израиль в попытке взять священное место под свой контроль. Об этом накануне сказал палестинский лидер Махмуд Аббас, объявив о заморозке контактов с Израилем на всех уровнях.

Обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке в понедельник обсудит Совет Безопасности ООН. Заседание состоится по инициативе Швеции, Египта и Франции, которые предложили срочно обсудить вопрос, как добиться деэскалации ситуации в Иерусалиме. Об этом написал в "Твиттере" замминистра иностранных дел Швеции Карл Скау.