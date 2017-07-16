Израиль допустил мусульман на Храмовую гору после установки металлодетекторов

Израиль после введения дополнительных мер безопасности в Старом городе Иерусалима открыл в воскресенье доступ верующих на Храмовую гору, где расположен комплекс мечетей Аль-Акса. Проход к святыне был закрыт в пятницу утром после нападения на полицейских у Львиных ворот Старого города.

Израиль после введения дополнительных мер безопасности в Старом городе Иерусалима открыл в воскресенье доступ верующих на Храмовую гору, где расположен комплекс мечетей Аль-Акса. Проход к святыне был закрыт в пятницу утром после нападения на полицейских у Львиных ворот Старого города.

Как передает NEWSru Israel, утром в воскресенье на подходах к Храмовой горе в Старом городе Иерусалима начались работы по установке рамочных металлодетекторов для проверки граждан. После полудня туда разрешили проход мусульман. Сотни мусульман прошли через металлодетекторы. Но представители иерусалимского Исламского совета (Вакф) отказались проходить "унизительную проверку", указывает издание.

Издание напоминает, что решение об установке металлодетекторов на подходах к Храмовой горе, в соответствии с рекомендациями полиции, было принято еще в 2014 году. Однако по политическим мотивам это решение заморозили.

В пятницу в результате нападения с использованием огнестрельного оружия в районе Львиных ворот у входа на Храмовую гору погибли двое израильских полицейских, еще один получил ранения. Трое нападавших - израильские арабы из города Умм эль-Фахм на севере еврейского государства - были убиты стражами порядка, напоминает ТАСС. После нападения Израиль закрыл доступ к комплексу мечетей на Храмовую гору, а верующих впервые за последние несколько десятилетий не пустили на пятничную молитву к мечети Аль-Акса, третьей по значимости (после городов Мекка и Медина в Саудовской Аравии) святыне ислама.

В субботу вечером после совещания с руководителями силового блока премьер-министр Израиля принял решение о постепенном открытии доступа для верующих и посетителей на Храмовую гору в воскресенье днем после установки металлодетекторов и камер.