Израиль допустил мусульман на Храмовую гору после установки металлодетекторов

NEWSru.com
воскресенье, 16 июля 2017 г. 17:57
Израиль после введения дополнительных мер безопасности в Старом городе Иерусалима открыл в воскресенье доступ верующих на Храмовую гору, где расположен комплекс мечетей Аль-Акса. Проход к святыне был закрыт в пятницу утром после нападения на полицейских у Львиных ворот Старого города.
© AFP / Scanpix

Израиль после введения дополнительных мер безопасности в Старом городе Иерусалима открыл в воскресенье доступ верующих на Храмовую гору, где расположен комплекс мечетей Аль-Акса. Проход к святыне был закрыт в пятницу утром после нападения на полицейских у Львиных ворот Старого города.

Как передает NEWSru Israel, утром в воскресенье на подходах к Храмовой горе в Старом городе Иерусалима начались работы по установке рамочных металлодетекторов для проверки граждан. После полудня туда разрешили проход мусульман. Сотни мусульман прошли через металлодетекторы. Но представители иерусалимского Исламского совета (Вакф) отказались проходить "унизительную проверку", указывает издание.

Издание напоминает, что решение об установке металлодетекторов на подходах к Храмовой горе, в соответствии с рекомендациями полиции, было принято еще в 2014 году. Однако по политическим мотивам это решение заморозили.

В пятницу в результате нападения с использованием огнестрельного оружия в районе Львиных ворот у входа на Храмовую гору погибли двое израильских полицейских, еще один получил ранения. Трое нападавших - израильские арабы из города Умм эль-Фахм на севере еврейского государства - были убиты стражами порядка, напоминает ТАСС. После нападения Израиль закрыл доступ к комплексу мечетей на Храмовую гору, а верующих впервые за последние несколько десятилетий не пустили на пятничную молитву к мечети Аль-Акса, третьей по значимости (после городов Мекка и Медина в Саудовской Аравии) святыне ислама.

В субботу вечером после совещания с руководителями силового блока премьер-министр Израиля принял решение о постепенном открытии доступа для верующих и посетителей на Храмовую гору в воскресенье днем после установки металлодетекторов и камер.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Мировое сообщество обеспокоено судьбой вдовы Лю Сяобо (6)

Мировое сообщество обеспокоено судьбой вдовы Лю Сяобо
Вдову китайского правозащитника Лю Сяобо не видели после церемонии погребения праха ее мужа. Мировые политики требует от Пекина отменить домашний арест и позволить женщине покинуть страну.

Родственники жертв MH17 протестовали перед посольством РФ в Гааге (52)

Родственники жертв MH17 протестовали перед посольством РФ в Гааге
Родственники погибших на малайзийском "Боинге" выразили протест против попыток Москвы заблокировать расследование крушения. В своем письме они призвали руководство России конструктивно сотрудничать со следствием.

Израиль допустил мусульман на Храмовую гору после установки металлодетекторов

Израиль допустил мусульман на Храмовую гору после установки металлодетекторов
Израиль после введения дополнительных мер безопасности в Старом городе Иерусалима открыл в воскресенье доступ верующих на Храмовую гору, где расположен комплекс мечетей Аль-Акса. Проход к святыне был закрыт в пятницу утром после нападения на полицейских у Львиных ворот Старого города.

В Иране арестован брат президента Рухани (1)

Hassanas Rouhani
Брат президента Ирана Хасана Роухани Хосейн Ферейдун арестован по обвинению в финансовых преступлениях, сообщает IFP со ссылкой на официального представителя судебной власти Голяма Хосейна Мохсени Эжжеи. Суть обвинений пока не уточняется.

Макрон заявил о необходимости возобновить переговоры между Израилем и палестинцами (2)

Emmanuelis Macronas
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности его страны приложить новые усилия к установлению мира на Ближнем Востоке. Происходить это должно в рамках концепции двух государств - Израиля и Палестины, сообщил он по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которые прошли в воскресенье в Елисейском дворце.
Facebook друзья
Rambler's Top100