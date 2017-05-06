Избирательный штаб Макрона утверждает, что подвергся нападению хакеров

По мнению представителей избирательного штаба Эммануэля Макрона, цель неизвестных хакеров - повлиять на политическую ситуацию в стране накануне второго тура выборов, в котором либералу противостоит правый националист Марин ле Пен.

Голосование состоится 7 мая.

"Файлы, которые циркулируют в сети, были похищены несколько недель назад после хакерской атаки на личные и рабочие почтовые ящики функционеров партии", - говорится в заявлении.

Сторонники Макрона утверждают, что среди опубликованных документов подлинники перемешаны с фальшивками.

Похищенные документы были опубликованы на сайте-файлообменнике поздно вечером в пятницу, и у штаба Макрона едва хватило времени, чтобы заклеймить эту акцию перед тем, как в полночь закончилось время, отведенное на предвыборную агитацию.

Теперь у кандидатов и СМИ нет возможности обсуждать этот вопрос до тех пор, пока в воскресенье вечером не закроются избирательные участки. Это означает и то, что до тех пор у Макрона не будет возможности сделать новые заявления по поводу хакерского нападения.

Между тем опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что Макрон лидирует с отрывом в 20%.

Что именно было выложено в сеть?

Как заявили в партии Макрона "Вперед", в ходе "массированного и скоординированного" взлома ее серверов было похищено около 9 гигабайт переписки членов партии и участников предвыборной кампании Макрона, а также некоторые финансовые документы.

Представители Макрона подчеркивают, что в документах отражена исключительно законная предвыборная деятельность. При этом они не сомневаются, что атака и последующая публикация похищенных документов были приурочены к президентским выборам.

В свою очередь избирком Франции предупредил, что публикация и распространение похищенной информации могут быть расценены как уголовное преступление.

Кто может стоять за нападением?

Этот вопрос остается пока открытым. В штабе Макрона не стали возлагать вину на какую-то конкретную партию, но подчеркнули, что нападение явно было направлено против них, и целью его был подрыв французской демократии.

Сторонники Макрона не преминули сравнить это нападение со взломом серверов Демократической партии в ходе прошлогодних президентских выборов в США. Ответственность за тот инцидент возложили на российских хакеров.

Сайт Wikileaks, опубликовавший тогда похищенную переписку, на этот раз выложил в "Твиттере" адрес сайта, где были размещены новые французские документы, но подчеркнул, что не имеет к этому никакого отношения.

Макрон уже не в первый раз становится мишенью для нападений

Команда Макрона в прошлом уже подвергалась кибератакам, и тогда ответственность возлагалась на российских и украинских хакеров.

В штабе Макрона полагают, что таким образом Кремль хочет оказать поддержку Марин ле Пен, которая занимает пророссийскую позицию во внешней политике.

Россия категорически отрицает свою причастность к нападению на серверы партии Макрона.

Тем не менее, в четверг сам Макрон вынужден был перейти к обороне, подав иск против тех, кто, по его словам, распространяет в сети слухи о том, что у него есть тайный офшорный банковский счет на Карибах.

Кандидат в президенты назвал эти обвинения "фальшивкой и ложью" и предположил, что сайты, распространяющие эту информацию, "связаны с российскими интересами".

Что поставлено на кон в воскресенье?

Французские избиратели отвернулись от двух крупных политических партий, социалистов и республиканцев, которые десятилетиями посменно правили страной.

Теперь гражданам Франции предстоит решить, в каком направлении двинется их страна и каким будет ее место в самом сердце Евросоюза.

Если они сделают выбор в пользу центриста Эммануэля Макрона, они поддержат кандидата, который выступает за реформу ЕС и углубление европейской интеграции.

В случае избрания крайне правого кандидата Марин ле Пен можно ожидать прямо противоположных результатов. Она хочет, чтобы на место ЕС пришла Европа суверенных государств.

"Я даю себе полгода на то, чтобы договориться с Евросоюзом о восстановлении суверенитета. После этого решение будут принимать сами французы", - написала она в одном из своих твитов, имея в виду, что переговоры с ЕС скорее всего провалятся, и тогда будет проведен референдум о выходе Франции из еврозоны.

После британского "брексита" и избрания Дональда Трампа Франция может стать очередной страной, наносящей удар по политическому балансу, установившемуся в мире.